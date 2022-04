"Margherita sui sentieri del nonno": in libreria il secondo romanzo di Cinzia Dutto

A circa un anno dall'uscita di “Il diario di Maria”, e dopo il lancio del blog di successo “Il pensatoio”, torna in libreria con un nuovo romanzo Cinzia Dutto, scrittrice cuneese con alle spalle altre due precedenti pubblicazioni dedicate agli asini, animali che, per passione e per lavoro, Cinzia ha frequentato da molto vicino.

Con il romanzo del 2021 “il diario di Maria” e soprattutto con “Margherita sui sentieri del nonno”, fresco di stampa per i tipi di Araba Fenice editore, se permane la ricerca e la rielaborazione di vicende autobiografiche che già permeava i due primi libri, le tematiche si concentrano ora su personaggi, fatti storici e spaccati di vita vissuta del periodo resistenziale cuneese.

Riportiamo qui le note in seconda di copertina:

Da dove nascono le parole di Margherita? Nascono dalla sua vita vissuta, dai racconti di famiglia tramandati ed arrivati dal nonno partigiano, dalla sua voglia di creare storie e personaggi che in alcuni casi sono reali e a cui vuole dare una voce e in altri hanno preso vita nella sua mente, arrivano dalle sue ricerche storiche in cui spesso si perde tra libri, film, biblioteche e testimonianze raccolte in giro per il Piemonte.

Ci sono momenti in cui Margherita è un fiume in piena, un corso d’acqua straripante di parole e allora porta sempre con sé un quaderno, una penna e si ritrova a scrivere nei posti e nei momenti più impensabili. La sua diventa fame di scrivere, un bisogno primario ed irrefrenabile che la costringe a spegnere il resto della sua vita e a scrivere per entrare nel suo mondo quello dove può essere Margherita. I suoi sogni tornano nelle sue parole e la carta si riempie di emozioni e storie

senza fine.

Tra le altre cose: da poco più di un mese e mezzo curatrice di una propria rubrica sulle pagine di targatocn.it intitolata “Storie di montagna”, abbiamo incontrato Cinzia proprio in occasione dell'uscita del nuovo libro.

A dodici mesi esatti dal precedente romanzo, ecco che esce un nuovo volume, che, sin dal titolo, lascia presagire un collegamento con il precedente, dato che all'interno di esso vi è lo stesso nome della protagonista di “Il diario di Maria”.

E' proprio così: Margherita ritorna con la sua curiosità, il suo amore per la montagna e il suo legame appassionato con la storia della Resistenza. Devo confessare che soffro da sempre di una frenesia che mi spinge a non fermarmi per godere delle cose che mi succedono e di cui, come in questo caso, sono l'artefice. “Il diario di Maria” era appena comparso sugli scaffali delle librerie che già avevo cominciato ad abbozzare la nuova storia. Se da un lato è bello abbandonarsi ad una continua voglia di raccontare, dall'altro questo mio innato atteggiamento non mi permette di respirare appieno e con i tempi dovuti ciò che mi capita. Ma in questo caso, essendo cronologicamente conseguenti, ho voluto non aspettare troppo per pubblicare il seguito.

E quindi è imprescindibile avere letto il primo per poter gustare il secondo? Oppure sono collegati ma indipendenti?

In realtà penso di essere riuscita abbastanza nell'intento di rendere questo secondo libro autonomo e autosufficiente. Ha un senso leggerli in sequenza ma non manca la comprensione del secondo anche ignorando le vicende del primo.

Inoltre, fin dalle prime pagine, mi par di cogliere che la vena autobiografica anche qui sia presente ma ancora più visibile, più marcata. Al punto che una mia curiosità da lettore è quella di sapere in che aspetti o passaggi essa sia ignorata per lasciare spazio pieno alla creatività e alla finzione pura.

Come hai visto, in questo romanzo ho provato a dare più importanza ai personaggi maschili, perché mi sembrava di averli un pochino trascurati ne "il diario di Maria". Leonardo (il protagonista maschile n.d.r.) è l'uomo che avrei sempre voluto conoscere ma non ho mai conosciuto, dunque è totalmente slegato dalla mia biografia, è un persona ideale, un sogno, se vogliamo...é l'uomo che tutti vorrebbero conoscere, una idealizzazione, che però, nel plasmarlo, ho concretamente integrato nella vicenda del libro, che ideale non é, ma viceversa, come hai letto, é molto concreta.

Capisco. E vorrei proprio soffermarmi su Leonardo. Mi hanno profondamente stupito, da uomo, la precisione e le sfumature così perfette con le quali sei riuscita a descrivere i sentimenti e le sensazioni del protagonista maschile. Una immedesimazione quasi miracolosa!

Sai che, dei pochissimi che finora hanno potuto letto il libro, non sei il primo che me lo dice? Io ho fatto un profondo sforzo di cambio di punto di vista. Come sai la sequenza dei capitoli è scandita proprio da una alternanza maschio/femmina nel descrivere la stessa situazione, lo stesso luogo, la stessa azione... Evidentemente è una capacità che mi ritrovo addosso, non senza una piccolo aiutino dal mio compagno Massimo, che ha una grande pazienza nel provare a spiegarmi, nei contesti più disparati, come ragiona o come ragionerebbe un uomo.

Come potranno vedere i lettori, un'altra figura maschile determinante del libro, quella citata nel titolo, è assolutamente reale, o meglio: è assolutamente esistita e, anzi, è stata anche una figura emblematica e determinante nelle vicende partigiane del contesto cuneese.

Sì, mio nonno! O meglio: il nonno di Margherita, Sebastiano. Buona parte della vicenda del romanzo è sorretta dalla lettura, da parte della protagonista, delle sue missive alla persona amata, la nonna di Margherita: Costanza. E' una figura che aleggia, e i cui sentimenti per l'amata fanno in qualche modo da contraltare ai sentimenti attuali del protagonista.

Se mi permetti questo esercizio, provo ad enumerare, oltre a ciò che abbiamo già detto, alcune cose che nei tuoi romanzi sembrano punti fermi. Primo: i personaggi animali, in particolare cani; secondo: i colpi di scena, ma non quelli teatrali, epocali: dei colpi di scena morbidi, che incuriosiscono ma non spiazzanti; terzo, a parer mio, un'ottima capacità evocativa: leggendo il tuo romanzo io sento davvero dei gusti, sento davvero dei profumi, vedo davvero la faccia o la stanza che tu descrivi.

Grazie. Questo è un bellissimo complimento! In effetti è come se la storia che racconto ce l'avessi già dentro, e quando “bussa” la devo far uscire. E avendola già nella testa, ho nella testa pure le percezioni, gli odori, i sapori e gli scorci di determinate situazioni. Il fatto che tu mi dica che riesco a comunicarli così bene da farli “sentire” pure ai lettori, mi riempie di assoluta felicità. Per quanto riguarda la presenza dei cani, in particolare di Zolly, li considero degli alter ego dei personaggi. Avendo vissuto sempre con un profondo amore per gli animali, non riesco ad immaginare una storia che ne sia priva. E poi spesso i nostri amici a quattro zampe riescono a stemperare un momento drammatico, oppure a farci da specchio e dunque permetterci di correggere o mitigare molti nostri difetti di umani.

“Margherita sui sentieri del nonno” è disponibile in libreria da metà aprile e Cinzia Dutto sta programmando una serie di incontri pubblici a cui invita vecchi e nuovi lettori.

I primi sono:

Lunedi 25 aprile alle ore 15,30 a Stroppo (CN), località Fornace Bassura.

Mercoledi 27 aprile alle ore 17 a Cuneo, presso il museo Casa Galimberti.

Venerdì 29 aprile alle ore 18 a Torino, presso ADP, via Vanchiglia 3.

Mercoledì 18 maggio a Rossana (CN), presso l'Ecomuseo della Resistenza “Il Codirosso”

Per informazioni: www.cinziadutto.com – duttocinzia2@gmail.com