Pasqua, la Passione nell’arte braidese in mostra ai Salesiani per la collettiva di pace

Se state pensando a come passare la festa cristiana per eccellenza, si può fare tappa ai Salesiani di Bra, dove sono esposte le opere dello street artist Giovanni Botta, dell’illustratrice Manuela Fissore, del poeta Bernardo Negro e dei pittori Franco Gotta, Francesca Semeraro e Riccardo Testa.

In una tavola di Riccardo Testa è ritratta “La crocifissione di Gesù” dalla carica espressiva ed emotiva straordinaria. Osserviamo un Cristo molto umano, con un corpo modellato grazie al chiaroscuro e alla luce laterale, dipinto in una posa naturale, con testa e busto abbandonati verso il basso, seguendo un’ispirazione quasi scultorea.

Franco Gotta ha rappresentato l’atto finale del sacrificio di Gesù Cristo sulla scena del Golgota. Un lavoro davanti al quale si può solo rimanere in silenzio. Suggestione, empatia, dolore, rassegnazione, serenità: sono solo alcune delle emozioni che si provano davanti a questo quadro.

La modernità dell’opera di Francesca Semeraro sta invece nell’aver disegnato il volto di Cristo come simbolo dei giorni segnati dalla pandemia, con l’aggiunta della mascherina per una sindone 2.0. L’artista è riuscita a caricare l’immagine di umanità e spiritualità, donando un impatto davvero rivoluzionario.

Concludiamo con la “Pietà” di Giovanni Botta, un’opera grandiosa e stupefacente, che è possibile ammirare in strada Crosassa, su uno dei piloni della tangenziale. È la replica in versione street art della “Pietà vaticana”, opera massima di Michelangelo, realizzata tra il 1497 e il 1499, quando l’artista aveva poco più di 20 anni.

Una rappresentazione unitaria, che richiama il dolore di Maria, la sofferenza di quella madre che tiene sulle ginocchia l’unigenito Figlio, ma anche la condivisione, la trasformazione ed il superamento di quel dolore. Perché non esiste Pasqua nel mondo senza Passione e Morte, non esiste giorno senza la notte e non esiste amore senza sofferenza.