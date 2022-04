TerzoGarage: nella seconda puntata protagonista Hyundai Tucson Auto Fossano

TerzoGarage è la rubrica dedicata agli appassionati di motori in onda sul nostro quotidiano online ogni sabato alle ore 13.00. In ogni puntata, Alberto Prieri (giornalista, videomaker e creatore dell’omonimo canale su YouTube) illustrerà le caratteristiche di un’auto, andando a scoprire come si comporta su strada e quali siano le sue peculiarità.

Protagonista della terza puntata della rubrica condotta da Alberto Prieri è la Hyundai Tucson dell'Auto Fossano.

Ogni settimana, TerzoGarage proporrà prove e anteprime di nuovi modelli ogni settimana in collaborazione con le concessionarie auto del territorio. Un modo per scoprire meglio che cosa offre il mercato e capire quale possa essere la vettura adatta alle proprie esigenze.

Le concessionarie ed autosaloni che vogliono aderire al progetto Terzo Garage possono scrivere a media@morenews.it lasciando i recapiti per essere ricontattati.