A Cuneo l'icona indiscussa della commedia anni '80 Jerry Calà ha presentato il suo romanzo "La lavadora"

Jerry Calà, indimenticabile icona della commedia italiana degli anni '80 e '90, ma anche autore, regista, musicista e molto altro, con una carriera lunga più di cinquanta anni, è stato a Cuneo sabato 16 aprile per la presentazione del suo romanzo "La lavadora", ospite dell'associazione Ego Bianchi di Fabrizio Quiriti. Ha dapprima incontrato i giornalisti presso la sede dell'associazione, per poi fare il pienone di pubblico sia all'Ippogrifo Bookstore nel tardo pomeriggio che al Teatro Toselli in serata.

Lo abbiamo incontrato appena giunto a Cuneo nella sede dell'associazione Ego Bianchi e abbiamo provato a spingerlo a parlarci di argomenti che vanno al di là della sua peraltro corposissima biografia professionale, presente in ogni dettaglio su parecchi siti web. E non si è affatto sottratto, simpatico e disponibile, tra una battuta e l'altra.

Vedo che con Fabrizio Quiriti dell'associazione Ego Bianci avete una certa complicità, tanto da poterti avere ospite qui a Cuneo oggi. La nostra cittá e la nostra Regione che cosa ti evocano? che cosa ti ispirano?



Guarda: Cuneo la conosco poco, o meglio: l'ho vista sempre e solo di notte, insieme a Fabrizio (Quiriti n.d.r.), per questo oggi ne approfitterò, per quel poco di tempo che posso avere, per fare una passeggiata in città. E poi stasera sarò al vostro teatro, che mi dicono piccolo ma molto grazioso. Non vedo l'ora... (L'intervista é stata realizzata alle 17 di sabato 16 aprile n.d.r.)

Il Piemonte mi evoca..le Langhe, il buon vino, il tartufo e poi Torino, una delle più belle città d'Europa anche se forse ce ne si dimentica. Torino è praticamente la mia città di esordio: infatti negli studi RAI di Torino girammo "Non Stop", la prima trasmissione con i Gatti.

Però sei qui principalmente per la presentazione del tuo primo romanzo "La lavadora"...

Si, il mio primo libro fu una biografia di qualche anno fa "Una vita da libidine", ma la mia prima narrativa é proprio questo romanzo. Ti dirò: é una storia che avevamo lì ferma da decenni io e Gino (Capone n.d.r.), da quando fummo ospiti ad un festival a L'Avana e proprio da un episodio che ci capitò nasce addirittura il titolo del romanzo: la lavadora, cioè la lavatrice. Inizialmente pensavamo di farne un film e poi si è evoluto in romanzo. Non è detto che, trovando un produttore che abbia voglia di investirci, non possa diventare un lungometraggio. Sarebbe bello...

In estrema sintesi si tratta di due amici bolognesi che vanno a Cuba per affari negli anni '90, ma si trovano invischiati in una storia d'amore e di coinvolgimento personale nel tessuto sociale dell'isola e parte protagonista la fa propria questa lavatrice, "el suegno de mi vida", come viene definita dalla protagonista che interpreta difficoltà e desideri del popolo cubano di quegli anni.

Un aspetto che abbiamo cercato di sottolineare nella trama è che il viaggio lo immagini, ma poi che cosa sarà non è definibile, ogni giorno ci può essere un bivio che ti conduce su una pista per nulla prevista. Come nella vita...

Intrigante! tu comunque sei stato attore, regista, musicista, e oggi anche romanziere. Che cosa ne pensi della musica attuale?

Ah guarda su questo sarò molto poco originale, ma ti confermo che la vera musica ha concluso di essere davvero creativa negli anni '70. Si, al giorno d'oggi il linguaggio del rap e dell'hip hop sono innovativi in qualche modo, ma ti assicuro che trovo davvero raro ascoltare qualcosa di molto recente e non trovarvi una citazione, una contaminazione, un inserto, una rielaborazione della "nostra" musica, quella della seconda metà del '900!

E per quanto riguarda la letteratura?

Confesso di non essere un grande lettore. Ho però senza dubbio una stima sfrenata, a partire da quando lo lessi al liceo, per Alessandro Manzoni, e di lui e di altri coevi conosco a memoria diverse poesie, anche lunghe. Ecco: secondo me è stato forse l'unico vero innovatore nella letteratura italiana.

Jerry Calà adolescente si sarebbe immaginato così a settant'anni? E, volendo esagerare, come si immagina il Jerry Calà di oggi i suoi prossimi settanta?