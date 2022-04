Cuneo è il secondo capoluogo piemontese con il prezzo a metro quadro più alto

Il 2022 si apre con ottime premesse per chi vuole cambiare casa: in Piemonte, analizzando i dati dell'Osservatorio annuale sul settore residenziale curato da Immobiliare.it, emergono trend positivi sia per il settore delle compravendite sia per quello degli affitti.

Stabili i prezzi sia per acquisti che affitti

Se i prezzi sono caratterizzati quasi ovunque da una tendenza alla stabilità, i trend di domanda e offerta mostrano una disponibilità di annunci in calo a fronte di un aumento di interesse da parte di chi cerca casa. A conti fatti, a marzo 2022, per comprare un immobile in Piemonte i prezzi al metro quadro ammontano a 1.477 euro (+0,4% nel primo trimestre) mentre per le locazioni se ne spendono 7,8 (-1,5%).

Verbania la più cara, Torino al terzo posto

Per quanto riguarda i prezzi, tutti i capoluoghi e i rispettivi territori provinciali sono accomunati da un trend di stabilità, con poche eccezioni. In particolare, nei comuni di Cuneo, Novara e Vercelli in tre mesi si sono rilevati aumenti dei costi richiesti superiori all'1,5%. Il record di città più cara spetta comunque a Verbania, dove per comprare casa il prezzo medio richiesto ha superato i 2.000 euro al metro quadro; secondo posto per Cuneo, con 1.857 euro/mq, mentre Torino segue con 1.851 euro/mq.

Sotto la Mole richieste aumentate di oltre il 10%

L'andamento dell'offerta, quindi della disponibilità di annunci in vendita, non è omogeneo in tutta la regione. Ci sono tre città in particolare che hanno registrato, nei primi tre mesi del 2022, un vero e proprio boom di richieste: si tratta di Novara (+26,5%), Verbania (+25,2%) e Asti (+20,8%). Bene anche Torino e provincia, dove le richieste sono aumentate di oltre il 10% in tre mesi.

Trend positivo anche il mercato degli affitti

Stando ai dati rilevati da Immobiliare.it il mercato piemontese delle locazioni vive un momento altrettanto positivo. I canoni sono stabili quasi ovunque e nel caso di chi cerca in affitto Torino supera di pochissimo la città di Verbania in termini di costi: parliamo di una media richiesta di, rispettivamente, 9,1 e 9 euro/mq al mese.