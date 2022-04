Il Lions Club Carrù-Dogliani ha consegnato una borsa di studio in memoria di Raffaele Sasso

Mercoledì 13 aprile i soci del Lions Club Carrù-Dogliani si sono ritrovati al ristorante “Osteria Trattoria Nuova” dei Carleveri, per la serata degli auguri di Pasqua.



Alla serata hanno partecipato moltissimi soci, fra cui gli Officer distrettuali: Rossella Chiarena, “Giovani e Scuola”: coordinatrice del Poster per la Pace e Carla Blengio, “Salute”: Coordinatrice Sight for Kids.



Evento della serata è stata l’assegnazione di una borsa di studio, in Memoria del socio ed Officer distrettuale Raffaele Sasso a Aggeri Ylenia di Bastia Mondovì, per aiutarla a proseguire i suoi studi nel Corso di laurea in Scienze della Mediazione Linguistica dell’Università di Torino.



“Questa è una serata importantissima – ha detto il presidente Mattia Vaschetti – perché durante questa conviviale abbiamo l’opportunità di ricordare Raffaele, in presenza della sua amata Gisella, una colonna portante del nostro Club e del quale sentiamo tutti molto la mancanza sia umanamente che operativamente. Lo ricordiamo donando una borsa di Studio per aiutare Ylenia, una brillante ragazza che sta frequentando la facoltà di Mediazione Linguistica.

Un grazie infine a tutti i soci per la loro straordinaria partecipazione e generosità nella tradizionale lotteria poiché, attraverso il service delle “Uova di Pasqua”, raccogliamo fondi per la realizzazione di services locali e distrettuali.”



Durante la serata sono inoltre stati consegnati riconoscimenti ai soci Giorgio Colombo e Paolo Crosetti per il loro pluriennale impegno lionistico.