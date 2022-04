Fossano e la sezione ANPI danno l'ultimo saluto a Alberto Marengo, l'artigiano dei cippi

Avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 31 luglio, Alberto Marengo, l'artigiano dei cippi partigiani.

Ci ha lasciati la mattina di Pasqua.

Alberto, che ricordava bene la sua infanzia durante la guerra, era storicamente di famiglia antifascista e ha dedicato gli ultimi anni della sua vita ad una passione particolare, quella di riportare al lustro e soprattutto alla leggibilità decine di lapidi e pietre di memoriali di tante donne e uomini che hanno dato la vita per la nostra libertà.

Una attività cominciata qualche tempo fa e resa sistemica a partire dal 2016, l'evoluzione naturale del proprio amore per la memoria, un lavoro fatto perché non si scordi la storia del cuneese e di tutti noi.

A chi gli chiedeva lumi su questa sua costante attività di restauro, sottolineava di non voler essere citato, di non voler apparire, quello che gli importava era che le pietre, i nomi fossero di nuovo visibili, leggibili dalle nuove generazioni e da chi si avvicinava per intenzione o per caso ai cippi.

Con l'immancabile attrezzatura di candeggina, pannelli, colori e smalti, amava ricordare che tutto cominciò accompagnando i compagni di ANPI ad infiorare le lapidi. Di qui, accorgendosi delle risistemazioni di cui molte di esse necessitavano, si é ingegnato per poterle rendere nuovamente leggibili.

Prima Cussanio, e poi Genola, Sant'Albano, Salmour, Centallo. Per poi spingersi in Valle Pesio, territorio ricco di storia e costellato da pietre memoriali del periodo resistenziale.

Questo suo lavorio sulle pietre, così meticoloso e preciso grazie alla competenza che gli derivava dal suo mestiere di imbianchino e decoratore che ha svolto per tutta la vita, spesso accompagnato dagli amici di ANPI Silvio Pagliero, Ada Barbero e Carlo Battistini, tre su tutti, diventava un lavorio per riportare alla luce la storia e le storie.

La presidente della sezione ANPI di Fossano, Luisa Mellano: "L'Anpi di Fossano ricorda con enorme gratitudine Alberto Marengo che per anni, silenziosamente ma con passione e generosità, ha contribuito a tenere viva la memoria della Resistenza restaurando i cippi e le lapidi sul territorio fossanese e non solo. Era per lui questa una missione che portava avanti con straordinaria cura. L'Anpi tutta si stringe attorno alla famiglia di Alberto esprimendo profondo cordoglio."



Il vicepresidente della sezione ANPI di Fossano, Andrea Silvestro, commosso, di lui ci ha scritto “Lo ricordo con profonda stima e gratitudine per tutto quello che ha fatto per la nostra sezione. In particolare per aver onorato la memoria dei nostri caduti con un impegno solerte e silenzio volto al restauro di tantissime lapidi e cippi. Mi sarebbe piaciuto coinvolgerlo di più, per passare questa sua arte “certosina” alle nuove generazioni. Un grande esempio di senso civico portato avanti con cura, passione, genuinità. Col suo sorriso bambino illuminava tutto quello che faceva. Come ANPI Fossano stiamo pensando a come ricordarlo. Sabato 23 aprile, quando andremo ad infiorare i cippi partigiani, sarebbe bello che, oltre a deporre i fiori, ripassassimo alcune scritte ormai sbiadite. Sarebbe forse il modo migliore per raccogliere il suo impegno. Grazie Alberto”

Alberto Marengo lascia il fratello Franco e i figli Silvia, Massimo e Sara, con le famiglie e i nipoti.

Il rosario si terrà lunedì 18 aprile alle 19 allo Spirito Santo a Fossano.