Continua la rassegna grandArte 2022 con due mostre a Palazzo Samone di Cuneo

Al via a Cuneo le mostre 'Le Lune del Cuore' e 'Du côte de la nature - sei visioni al femminile' rispettivamente sesta e la settima mostra della rassegna grandArte 2022 - help, che verranno inaugurate venerdì 22 aprile, alle ore 17,30, a Palazzo Samone in via A. Rossi 4 a Cuneo





Le lune del cuore vede protagoniste Silvia Beccaria e Danila Ghigliano mentre Du côtè de la nature (6 visioni al femminile) vedrà esposte le opere di Selen Botto, Emma Bourgin, Vesna Bursich, Astrid Fremin, Licia Martini ed Elena Tortia.

Ricordiamo che sono sempre visitabili le mostre in San Francesco di Luigi Mainolfi e a Palazzo Santa Croce di Cristian Ciamporcero ed Elena Franco, ed ancora che sabato 23 aprile alle ore 17 sarà effettuata una visita guidata dal prof. Enrico Perotto alla mostra di Luigi Mainolfi. Per maggiori informazioni è possibile scaricare il documento in allegato.