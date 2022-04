Venerdì si chiude la rassegna “Cinema nei quartieri”, a Cuneo

Venerdì 22 la proiezione di “La parte degli angeli”, di Ken Loach, concluderà la rassegna “Cinema nei quartieri”. L’appuntamento è presso il centro incontri Cuneo 2, in piazza Secondo reggimento Alpini 3, alle ore 21.

Anche presso questa nuova sede è stato buono l’interesse dimostrato dalla cittadinanza, cercheremo pertanto di riproporre la rassegna in autunno presso i due quartieri, mentre in estate la sede sarà ancora presso il parco “La Pinetina”.

“La parte degli angeli”, premio della giuria al festival di Cannes 2012, narra la vita dei ragazzi della periferia di Glasgow, in particolare di Robbie con un passato di piccola criminalità ed una condanna ai lavori sociali.

Diventato padre decide di cambiare vita e casualmente scopre di avere un talento naturale per la degustazione del whisky. Con alcuni amici sfrutta la passione dei ricchi collezionisti disposti a pagare qualunque cifra per comperare una bottiglia della marca più rara e insieme concludono un colpo allegramente, ai limiti della legalità.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Necessario green-pass rafforzato e mascherina FFP2.

La rassegna “Cinema nei quartieri”, all’interno del progetto “Cosa facciamo di bello ?”, che comprende varie altre attività per gli utenti del Servizio di Salute Mentale di Cuneo, è organizzata da MenteInPace in collaborazione con Centro Diurno del S.S.M., Comune di Cuneo, Casa del Quartiere Donatello, Comitati di Quartiere Donatello e Gramsci, Cooperative Sociali Momo e Proposta 80, La BOA Donatello-Gramsci, US Acli, Associazioni Amnesty International, Se non ora quando ?, Spazio Mediazione & Intercultura, con il sostegno di Fondazione CRC e CSV Società Solidale.