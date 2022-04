Bagnolo verso le elezioni, Coalova rinuncia alla candidatura a sindaco

“Nei giorni scorsi sono state spese parole su una mia eventuale candidatura a sindaco. Io ringrazio per la stima dimostrata in questi giorni nei miei confronti ma, in questo momento, sia per motivi professionali che personali, devo smentire quanto riportato sui giornali.

Come membro uscente del gruppo di minoranza ringrazio quanti hanno condiviso con me questi cinque anni, l’intero Consiglio Comunale, i dipendenti comunali e tutto il gruppo “Alternativa per Bagnolo”, che mi hanno permesso di vivere un’esperienza importante e molto formativa. Confido, inoltre, che le iniziative e le attività promosse in questi anni dall’intero gruppo possano essere state utili per il paese.

Rinunciando alla candidatura, mi complimento e formulo i migliori auguri a chi intenderà impegnarsi in prima persona per l’amministrazione del Comune”.

Con questo comunicato, Stefano Coalova, 38 anni, ingegnere, che autorevoli indiscrezioni (anche di suoi colleghi di minoranza) indicavano come possibile candidato sindaco in concorrenza ad Oreste Laurenti della maggioranza “Progetto e realtà”, annuncia di volersi chiamare fuori dalla corsa al municipio.

La minoranza di “Alternativa” si riunirà in settimana per decidere il da farsi e, soprattutto, per indicare chi sarà a sfidare Laurenti, la cui candidatura la maggioranza uscente ha formalizzato nei giorni scorsi.