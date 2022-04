A Paesana l’ultimo saluto a Roberto Perotti, storico titolare del ristorante “La Colletta”

È lutto, a Paesana, per la morte di Roberto Perotti.

Classe 1944 (nacque il 3 luglio) Roberto era un volto conosciuto da tutti, in paese ma non solo. Perotti era infatti il titolare del ristorante “La Colletta”, posto proprio in cima alla “Colletta”, la strada che unisce Paesana e Barge.

“La Colletta” venne fondata nel 1938, dalla mamma di Roberto, Margherita, qui da tutti conosciuta come “Rita”. E Roberto, dopo aver perso il papà Giacomo quando aveva soltanto sette anni, sin da subito decise di muovere i suoi primi passi lavorativi nella realtà di famiglia, al fianco della mamma.

Terminata la quinta elementare, decise di affiancare la mamma nella gestione dell’attività ricettiva. Col passare degli anni, e con i problemi di salute di mamma Rita, “La Colletta” venne data in gestione per un periodo: in quell’intervallo di tempo, Roberto si dedicò alla falegnameria, come ricorda oggi la sua famiglia, “per portare a casa la pagnotta, essendo lui figlio unico, rimasto solo con la madre”.

Ma, non appena la salute di Rita lo permise, Roberto e la mamma tornarono a “La Colletta”, nella gestione di quella che era la loro attività. All’interno di questi locali, Roberto ha trascorso tutta la sua vita. Accanto a lui, sempre uno al fianco dell’altro, la moglie Margherita Brondino.

Negli anni, poi, Roberto ha saputo trasmettere la passione e l’entusiasmo per il settore della ristorazione anche ai figli Antonello e Maurizio e, poi, ai nipoti Cristian, Giorgia ed Enrico.

La sua carriera lavorativa, infatti, lo ha portato nel corso dei decenni al contatto con migliaia di persone. E in tutte Roberto ha saputo lasciare quell’impronta, frutto del suo carattere disponibile e cordiale.

“Oggi – ricorda la famiglia – tutto quello che vediamo di costruito a ‘La Colletta’ lo si deve a lui, a sua mamma e sua moglie, perché partendo dal nulla, e sempre a testa bassa, hanno lavorato sodo e facendo tanti sacrifici”.

Da qualche tempo Roberto si era trovato di fronte ad alcuni seri problemi di salute. Perotti è morto nel pomeriggio di venerdì, circondato fino all’ultimo dall’amore, dalle cure e dall’affetto dei suoi cari. “È stato una persona che non si è mai lamentata di nulla. L’unico suo errore, se così possiamo definirlo, è stato aver dedicato troppo tempo al suo lavoro, e poco a sé stesso”.

Il rito esequiale verrà celebrato martedì 19 aprile, alle ore 15.30, nella Parrocchiale di Santa Maria, a Paesana. Domani, lunedì 18 aprile, alle 20.30, il rosario, sempre nella chiesa di Santa Maria.