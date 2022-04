Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di monsignor Douglas Regattieri

Il primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.

A commentare il Vangelo della Santa Messa è monsignor Douglas Regattieri , vescovo di Cesena-Sarsina. Amore, vita, valori, spiritualità sono racchiusi nella sua riflessione per “Schegge di Luce, pensieri sui Vangeli festivi”, una rubrica che vuole essere una tenera carezza per tutte le anime in questa valle di esilio. Pensieri e parole che sono come scintille per accendere le ragioni della speranza che è in noi. Eccolo il commento.

La pandemia prima e la guerra dopo ci hanno costretti a capire di più e meglio che cosa vuol dire essere umani. Semplicemente ci hanno insegnato che non siamo onnipotenti. Ha scritto un teologo: «In Occidente abbiamo coltivato un’immagine strana e controproducente di cosa voglia dire essere umani. L’individualismo occidentale suggeriva che l’essere umano autentico è l’eroe solitario, spesso rappresentato come un “macho” del tutto autosufficiente». A dimostrazione di questa dichiarazione, l’autore portava un esempio dalla sua vita di religioso: «Vincent era cieco dalla nascita. Non aveva mai visto un essere umano. Era molto indipendente, in senso buono… Quando ero Provinciale ogni comunità voleva avere Vincent per sé. Vincent consolidava la comunità intorno a sé. Non puoi avere in comunità una persona completamente cieca se non sei una vera comunità. Dal momento che lui va a tastoni per i corridoi, devi assicurarti di non lasciare intralci sulla sua strada. Il latte nel frigorifero deve essere sempre nella stessa posizione perché lui lo possa trovare. Tutte le nostre decisioni relative alla comunità dovevano tener presente Vincent. E questo non era un peso, ma una gioia, perché intorno a lui imparavamo davvero a conoscerci l’un l’altro. Nei suoi bisogni abbiamo scoperto di avere tutti bisogno gli uni degli altri. Ci ha liberati per essere fratelli, dipendenti gli uni dagli altri» (T. Radcliffe). Questo significa essere umani: essere attenti gli uni gli altri e modulare la propria esistenza a partire dagli altri, dai loro bisogni e necessità per creare accoglienza e fraternità.