Volley A2M. Botto-Andric bum bum e Cuneo fa sua gara1 dei quarti playoff! 3-2 dei piemontesi su Motta di Livenza

Contava solo vincere e Cuneo l'ha fatto. Nella gara tradizionalmente più ostica dei playoff, la prima in casa, la squadra di Roberto Serniotti ha sofferto, stretto i denti, ma alla fine ha portato a casa il risultato battendo al tie break (25-27/25-13/23-25/25-23/15-13) una Motta di Livenza mai doma. Liberi da ogni pressione, gli uomini di Pino Lorizio hanno sfoderato una prova concreta, che ha messo alle corde i piemontesi fino all'ultima palla.

A fare la differenza in favore di Cuneo la freddezza del capitano biancoblu Iacopo Botto e, soprattutto, la mano pesante del neo arrivato Leo Andric, che con i suoi 30 punti totali è stato il best scorer di giornata. Ma il croato ha deliziato il palato pallavolistico del pubblico presente anche con alcune giocate da manuale.

Un primo set caratterizzato dai 14 errori di Motta di Livenza che, nonostante ciò, riesce a vincere. D'altra parte per Cuneo, con un attacco di squadra al 30% era davvero impensabile riuscire a fare molta strada. Per i veneti grande primo set di Loglisci (64%), autore anche del punto che ha chiuso il parziale.

Di tutt'altro tono il secondo, dove l'attacco di Cuneo è salito addirittura al 70%, con Preti sugli scudi (56%, 5 punti su 9 attacchi), ma anche un Leo Andric che, nonostante sia stato centellinato negli attacchi da Pedron (solo 4 palle, 3 a terra), ha lasciato il segno. Motta di Livenza ha calibrato gli errori, ma il muro di Cuneo ha sistematicamente tarpato le ali agli attaccanti: 5-0 il confronto in questo set, con Gamba a segno solo 3 volte su 10 (30%).

Il terzo parziale vede sempre Motta di Livenza fare l'andatura e nonostante Cuneo attacchi con un percentuale leggermente superiore (55% contro il 50% avversario), la squadra di Lorizio gioca con il piglio di chi non ha nulla da perdere. Molto più rilassati i veneti rispetto gli uomini di Serniotti, i quali sembrano avere il timore di mettere palla a terra ad ogni scambio. E così arriva l'errore finale di Andric che pesta la linea dei tre metri sull'attacco più importante (64% per lui nel set) e consegna il 23-25 agli avversari.

Al cardiopalmo il quarto set, che vede Cuneo scappare per poi essere ripresa ed addirittura suoerata nella parte più calda. A risolvere la situazione lo strepitoso attacco del croato Andric che chiude questo parziale con un sontuoso 78% in attacco ed alcune giocate da manuale: suo anche il punto finale che porta Cuneo al tie break.

Poi il tie-break, una guerra di nervi dalla prima all'ultima palla, con tanti errori al servizio di entrambi. A chiudere meritatamente Leo Andric, alla fine nominato Mvp di giornata.

Domenica prossima in Veneto si replica: chissà se Motta di Livenza avrà ancora benzina nel serbatoio per ribaltare la situazione, oppure Cuneo la chiuderà qui?

I SESTETTI INIZIALI. Per l'esordio nei playoff coach Roberto Serniotti ributta nella mischia il regista titolare Matteo Pedron a formare la diagonale palleggiatore-opposto con il neo acquisto Leo Andric. Al centro la coppia formata da Sighinolfi e Codarin e completare la rosa piemontese gli schiacciatori ricevitori Alessandro Preti con il capitano Botto. Libero, Bisotto. Per Motta di Livenza l'allenatore Pino Lorizio schiera il palleggiatore Alberini con Gamba opposto, al centro il tandem Acuti e capitan Biglino, schiacciatori di posto4 Secco Costa e Loglisci. Completa la rosa vicentina il libero Battista.

LA PARTITA. Il biglietto da visita di Andric ai tifosi cuneesi è l'ace che segna il primo break dei biancoblù (4-2), poi le squadre iniziano un braccio di ferro costellato però dai tanti errori di marca veneta, soprattutto al servizio. Gamba schiaccia out anche la parallela che vale il +3 piemontese (10-7), margine che i ragazzi di Serniotti mantengono fin quando, con Alberini al servizio, Sighinolfi mette in rete una palla troppo a filo rete servitagli da Pedron (15-13) e Matheus gioca sulle mani del muro piemontese per il -1 di Motta (15-14). Il primo tempo di Acuti riporta in equilibrio il set (15-15) tanto da indurre Serniotti a chiamare time out, ma subito dopo arriva il muro a uno di Acuti su Botto che spinge Cuneo dietro di un punto (16-17). Il break dei nero-verdi veneti (18-20) è opera di Loglisci, mentre per Cuneo Pedron lascia il posto a Filippi in cabina di regia. Sul 21-22 rientra Pedron nel turno di servizio: arriva il muro di Sighinolfi su Matheus (22-22) che costringe Lorizio al time out. Il set va ai vantaggi, lo fa suo Motta di Livenza dopo 3 tentativi co la schiacciata di Loglisci.

SECONDO SET. Parte bene la squadra di Serniotti, che va sul 3-0 grazie ad un muro di Preti e l'errore in attacco di Loglisci. Arriva ancora un muro a tre piemontese a fermare l'attacco dei veneti che costringe Lorizio a fermare il gioco sul 5-1 per Cuneo. Motta si disunisce: Gamba tira out il diagonale del +5 piemontese (8-5), e un'invasione dei nero-verdi regala il 10-4. Il solito Alberini al servizio fa recuperare un break a Motta con l'ace del 10-6, ma Preti in diagonale segna il doppiaggio della BAM Acqua S. Bernardo (12-6). Ancora di Preti il punto successivo (13-6), mentre Botto dalla linea di fondo trova un ace (14-6). È il momento di Preti: altri due punti dello schiacciatore portano Cuneo avanti 17-7, mentre è di Botto il 19-8: per Motta entra Cattaneo per Loglisci, ma l'ex monregalese si prende subito il muro di Codarin che porta i piemontesi avanti 20-8. Ace di Codarin (23-10), chiude 25-13 l'errore al servizio di Alberini.

TERZO SET. Ancora una volta la HRK si affida al servizio di Alberini, che va a segno due volte di fila costringendo Serniotti al time out sul punteggio di 3-6. Si riprende a giocare, Gamba tira forte sulle mani del muro piemontese e siamo 3-7 per Motta. Botto in pipe toglie Alberini da zona1, Cuneo riesce a rosicchiare un break su invasione del muro veneto (12-10), ma poi Gamba torna a far punti e riporta Motta avanti di 4 punti (15-11). Pedron si affida ad Andric ed il croato non delude: suo il diagonale del 15-13, poi c'è il muro di Sighinolfi su Matheus e sul 14-15 arriva il time out di Lorizio. La parità arriva ancora da un pallonetto di Andric, mentre il sorpasso piemontese è opera di un'invasione veneta in un momento di grande tensione sottorete: 17-16, time out per Lorizio. Controsorpasso dei veneti (18-19) con il mani e fuori di Matheus sul muro a tre di Cuneo, tornano avanti i biancoblu grazie all'errore di Loglisci (23-22), poi Gamba porta Motta al set-ball sul 23-24. L'ultimo time out di Serniotti, ma alla ripresa del gioco il fallo di seconda linea fischiato ad Andric consegna l'1-2 ai veneti.

QUARTO SET. Partenza razzo di Cuneo che va sul 4-1 con due muri, poi Codarin dal centro segna il 6-2 e Lorizio chiama time out. La pipe di Botto porta Cuneo avanti 7-2, l'errore di Gamba in attacco 10-4. Loglisci in pallonetto recupera un break per i veneti (10-6), ma Andric trova le mani esterne del muro verde-nero e riporta i suoi avanti 12-6. C'è l'ace di Pedron: 13-6, secondo time out di Lorizio. Motta recupera due break consecutivi su un paio d'indecisioni biancoblu (15-11), poi Gamba con un perfetto diagonale riporta i suoi a -3 (16-13), mentre Matheus segna il 16-14: c'è il time out di Serniotti. Arriva l'errore sul primo tempo di Codarin che riporta sotto i veneti (17-16), poi arriva la parità a 18 con l'ace fortunoso di Pugliatti su Andric che non riesce ad evitare una palla altrimenti out. Sighinolfi dal centro riporta Cuneo avanti di due punti (20-18), ma il muro su Andric rimette in corsa i veneti sul 22-22. Arriva il muro di Codarin e Pedron che porta Cuneo al set-ball sul 24-22, chiude il croato Andric per il 25-23.

QUINTO SET. Cuneo avanti 3-1, ma Motta non molla e trova la parità 6-6 con Gamba. Arriva il time out di Serniotti, poi è una guerra di nervi con ripetuti errori al servizio da entrambe le parti, fin quando Gamba schiaccia fuori la palla del match-ball di Cuneo sul 14-12. Il tempo per l'ultimo time out di Lorizio, Motta annulla il primo, Andric non fallisce il secondo.

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO-HRK MOTTA DI LIVENZA 3-2 (25-27/25-13/23-25/25-23/15-13)

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Codarin 10, Filippi, Tallone, Pedron 3, Botto 18, Preti 11, Bisotto (L), Lilli, Andric 30, Sighinolfi 5. Ne. Rainero, Wagner - Allenatore: Serniotti - CUNEO: ric. 52% (29% prf), att. 53%, muri 11, aces 6, batt. sb. 17, errori 25