Una Zampa per la Vita di Vicoforte lancia un appello: chi riconosce questa gatta?

Questa gatta è stata "lasciata" nel cortile di una signora in via Marconi a Vicoforte. La donna si è rivolta a Una zampa per la vita Adv di Vicoforte, che a sua volta ci ha chiesto di diffondere l'appello.

La sera di Pasqua, verso le 22-22,30, le hanno suonato il campanello, non hanno aspettato che scendesse e se ne sono andati, lasciando la gatta nel cortile, inerme e chiaramente in difficoltà. Ovviamente la gatta è stata già fatta ricoverare, non sta bene per nulla, ma l'associazione vuole capire se ha una famiglia che magari la aspetta o la cerca. Qualsiasi ulteriore informazione sarebbe utile. Chi avesse informazioni può contattare Una Zampa per la Vita odv 3490818376.