A Busca, stamattina, la partenza del primo volo turistico in mongolfiera

Un bel regalo di Pasquetta, oggi 18 aprile, Lunedì dell'Angelo, a Busca, dove è partito il primo volo turistico in mongolfiera.

Un bel risveglio per la città, che ha potuto ammirare la mongolfiera, partita dal parco Ingenium e poi in volo in cielo, nello splendido panorama ai piedi della Valle Maira e al cospetto del Monviso.

Questo primo volo fa parte di un progetto più ampio che passo passo sta nascendo grazie a Datameteo Educational e a tutti gli attori coinvolti come Giro in Mongolfiera, Ass Ingenium, Comune di Busca, Culture Lontane e LRC Servizi.

Prossimo appuntamento la Giornata della Meteorologia a Busca il 14 maggio https://giornatameteo.com/2022/