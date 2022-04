A Manta le classi della scuola media incontrano l’autrice Noemi Farinasso

Il giorno 12 aprile 2022 le classi della scuola media del plesso mantese hanno incontrato l’esordiente autrice Farinasso Noemi che con il suo libro “La pietra del sangue” ha saputo coinvolgere in modo entusiasmante i ragazzini, i quali sono stati proiettati nel fantastico mondo di Rupe dove hanno potuto conoscere i veri personaggi che lo popolano.

Su proposta del comune di Manta e con la fattiva collaborazione dell’assessore alla cultura, dott.ssa Casale Ivana Margherita, l’incontro ha avuto luogo nel sito della splendida cornice di Cascina Aia dove gli alunni, accompagnati dai loro insegnanti, si sono cimentato in quiz interattivi e nella costruzione dell’albero della “Buio quercia”, simbolo della vita, con i personaggi da loro preferiti e incontrati sia durante le letture in classe coadiuvate dalle professoresse di lettere sia durante la lettura espressiva tenuta con maestrìa ed entusiasmo dall’autrice Noemi Farinasso.

Spazio dedicato alla voce e ai pensieri dei ragazzi sull’incontro con la giovane autrice Noemi Farinasso

“L’incontro con l’autrice è stato interessante perché ci ha fatto capire ogni aspetto deli libro e ci ha fatto immedesimare nei personaggi” G.G.

“A me questo incontro è piaciuto molto perché abbiamo fatto delle attività interattive, Noemi ci ha accolti con il sorriso e con molta simpatia; ma la cosa che mi ha reso più felice è stata la vittoria della mia squadra". G.C.

“La storia del libro mi è piaciuta molto come anche la fantasia dell’autrice. Il mio

personaggio preferito è James”. M.R.

“Credo che non sia facile scrivere un libro alla giovane età di Noemi che è stata molto brava. Questo libro è molto bello soprattutto quando appare il drago Evotalh nel quale mi sono immedesimata e di cui mi ha colpito il messaggio che non bisogna mai giudicare senza conoscere veramente una persona. Spero si possano fare altri incontri come questo perché sono interessanti e ti danno un impulso a scrivere le storie, chissà se scriverò un libro anche io...” V.L.

“La parte dell’incontro da me preferita è stata quando alcuni compagni hanno fatto delle domande sul libro e l’autrice ha risposto, raccontando alcuni aneddoti e fonti di ispirazione”. L.G.

“L’ incontro di questa mattina mi è piaciuto molto per vari motivi. In particolare ho apprezzato il fatto che l’autrice abbia trovato un modo semplice di narrarci la storia senza farci annoiare. Un altro aspetto che mi ha colpito è che il libro sia nato per caso cioè soltanto per la voglia di scrivere una storia originale, diversa dalle altre. Ho trovato avvincente la sfida tra squadre e coinvolgente la lettura di alcuni brani da parte nostra; concludo dicendo che mi è venuta voglia di leggere tutto il libro e infine ringrazio molto l’autrice Farinasso per il suo intervento. “ V. M.

“Spero che l’autrice scriva altri libri belli come questo e che sia sempre felice di farlo“ M.A.

“Mi è piaciuto molto il gioco dei quiz ai quali la mia squadra purtroppo ha perso.

Ringrazio l’autrice per questo bel incontro e la prof.ssa Fiore che lo ha organizzato” A.F.

“L’incontro con l’autrice Noemi Farinasso è stato davvero interessante. L’anno scorso abbiamo incontrato on line un autore, ma non è stato emozionante come l’incontro in presenza di martedì 12 aprile; perché ti rendi maggiormente conto che gli scrittori sono persone come tutte, solo con più fantasia e voglia di scrivere su carta le loro idee e pensieri. Noi abbiamo posto diverse domande a Noemi e lei ci ha risposto con entusiasmo, ci ha fatto giocare e scoprire tutti i personaggi del racconto divertendoci. Ho visto in lei tanta passione e decisione, si capiva proprio che “scrivere per raccontare “era il suo sogno; questa ragazza mi ha fatto capire che è importante realizzare i propri sogni e portare avanti i desideri.Noemi, nonostante la sua giovane età, è riuscita a scrivere un libro molto avvincente; ignorando i pregiudizi e tutte le persone che non l’hanno assecondata.Spero che la scuola programmi altri incontri simili. “ C.S.

“L’incontro con l’autrice Noemi Farinasso è stato molto eccitante, perché è riuscita a catturare la nostra attenzione., leggendo e parlando del libro anche attraverso un quiz molto divertente; la ringrazio molto per il tempo che ci ha dedicato e spero di incontrarla per il nuovo libro” A.J.

“Questo incontro mi è piaciuto molto perché è stato interattivo. L’autrice è stata

disponibile e gentile a rispondere alle domande poste da noi “ T.G.

“Questo incontro, a parere mio, è stato educativo, perché Noemi ci ha spiegato anche che non bisogna giudicare una persona o altro dall’aspetto esteriore portandoci l’esempio del drago che è brutto, ma ha un cuore tenero.” O.S.

“MI ha incuriosito molto il personaggio di Ferald che non ha un cuore”. G.G.

“L’incontro con l’autrice Nemi Farinasso è stato un momento istruttivo e simpatico nel quale ho potuto conoscere, attraverso le varie attività, la personalità solare della scrittrice che ha risposto sinceramente a tutte le nostre domande. In particolare mi ha colpito il suo sfogo emotivo che è riuscita a superare attraverso la stesura del libro; come lei mi sono immedesimata nei personaggi e alla notizia di un secondo volume sono rimasta molto contenta, iniziando a fantasticare sulle prossime avventure” A.L.

“La parte dell’incontro da me preferita è stata quando a turno siamo andati a scegliere il nome del personaggio che ci ha coinvolti di più e lo abbiamo attaccato al cartellone che ora è appeso alla parete della nostra classe in ricordo di questo bel evento.” S.N.

“La scrittrice ci ha illustrato bene alcuni personaggi anche drammatizzando come se fossimo in teatro” A.J.

“L’incontro con Noemi di martedì è stato un modo in più per capire meglio la storia narrata dal libro, scoprendone anche altri aspetti e capendo diversi punti di vista come quello dell’autrice che lo ha scritto.” M.M.

Gli insegnanti della secondaria di Manta ringraziano il Comune di Manta, l’assessore alla cultura M.Ivana Casale, l’autrice Noemi Farinasso e quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell’incontro tra scrittrice e alunni.