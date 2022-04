Con l'auto giù da una scarpata per 25 metri sul monte Bracco a Barge: tutti illesi

Un incidente di quelli che, per la dinamica con cui è avvenuto, non avrebbe potuto che far presagire il peggio. Fortunatamente non è andata così: un piccolo miracolo di Pasqua per le quattro persone coinvolte, che sono rimaste praticamente illese nonostante un volo di oltre 25 metri giù da una scarpata.

Lo spettacolare e rocambolesco incidente è avvenuto ieri, attorno alle 20, sulle cime del monte Bracco, nell'omonima frazione di Barge.

Una vettura con a bordo quattro persone ha perso la sede stradale finendo giù per una scarpata e ruzzolando per oltre 25 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo e i volontari di Barge, con due mezzi Aps e due pick-up.

Il recupero è avvenuto anche con il toboga, la barella rigida in uso ai corpi di soccorso. E' stato necessario mettere in atto manovre di corda. Fortunatamente, tutti gli occupanti sono stati classificati con codice verde dai sanitari intervenuti sul posto. Praticamente illesi.

Sul posto anche i carabinieri.