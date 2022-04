Il dj di Niella Tanaro Gabriele Giudici alla consolle nel video ufficiale della nuova Ducati Panigale V4 Sp2

La nuova Ducati Panigale V4 SP2, creatura a due ruote della casa motociclistica di Borgo Panigale, ruggisce e traccia arabeschi sull’asfalto dell’Autódromo internacional do Algarve di Portimão, in Portogallo.

A immortalare il percorso della moto è il regista Marco Placanica, che nel director’s cut del video ufficiale esalta la performance adrenalinica andata in scena sul circuito lusitano, traslando le emozioni della pista in musica grazie alla performance del dj e producer Gabriele Giudici.

Un lavoro all’insegna della precisione e dell’accuratezza per una delle multinazionali italiane più celebri dell’universo dei motori e, soprattutto, la chiusura di un cerchio, suggellata dalla collaborazione tra due amici partiti dalla provincia e ritrovatisi su un set illustre a carriere ampiamente decollate.

Il percorso di Gabriele Giudici presenta analogie spiccate con quello di Marco Placanica. In primis, vi è il comune denominatore degli esordi in una realtà provinciale ristretta, che, nel caso del dj, è quella di Niella Tanaro, località ubicata tra le città di Mondovì e Ceva, in provincia di Cuneo. È proprio in Granda che Giudici comincia a pensare in grande: arrivano le prime serate, i primi dj set, la carriera da producer e l’apertura del Groove Eater Studio.

In veste di produttore, Gabriele vanta numerose collaborazioni d’eccellenza sotto lo pseudonimo Judici, non ultima quella con la cantante Bright Lights, plurinominata ai Grammy. Nelle vesti di dj, inoltre, Gabriele, ha all’attivo numerose esibizioni sui più importanti palcoscenici d’Europa, come l’Amsterdam Dance Event e l’IMS di Ibiza, e le sue produzioni sono state supportate da volti noti della musica dance, tra cui David Guetta, Bob Sinclar, Don Diablo, Afrojack e Oliver Heldens. Sabato 16 aprile, poi, Gabriele Giudici ha aperto a Prato Nevoso il concerto di Gabry Ponte in occasione del “La Rossa Music Festival”.

La storia di Marco Placanica muove i suoi passi da Ferrania, piccola frazione di Cairo Montenotte, nell’entroterra Savonese. È proprio in val Bormida che il giovane subisce l’influenza della telecamera e il fascino dei primi youtuber a stelle e strisce, che decide di provare a emulare filmando le partite disputate alla PlayStation con i suoi amici e caricandole online.

Al termine del liceo scientifico, per Placanica inizia un breve periodo da pendolare tra la Liguria e Milano, culminato nel trasferimento definitivo del ragazzo nel capoluogo meneghino, dove comincia a lavorare sui set della pubblicità digital milanese. Da quel momento, la sua carriera vive un’ascesa senza soluzione di continuità, tanto che nel suo ricco portfolio si annoverano le campagne pubblicitarie per Red Bull, Oakley, Jeep, Alfa Romeo, Saipem, Nike, L’Oréal e Maserati.

L’INCONTRO A LOS ANGELES - I percorsi di Marco Placanica e Gabriele Giudici si sono incrociati in più occasioni a livello provinciale e territoriale, quando entrambi erano ancora agli albori delle rispettive vite professionali. Dopo anni trascorsi senza più avere modo di vedersi e incrociarsi, la sorte ha voluto che i due si incontrassero per caso a Los Angeles, mentre si trovavano entrambi in California per ragioni di natura lavorativa. Ricorreva, in tale circostanza, il compleanno di Gabriele e quell’inaspettato rendez-vous dall’altra parte dell’Atlantico ha riallacciato le fila di quei discorsi che sino a pochi anni prima erano semplici ambizioni e che, invece, in una parentesi temporale alquanto ristretta avevano acquisito fattezze tangibili.

LO SPOT PER DUCATI - Quell’amicizia improvvisamente rispolverata e mai del tutto accantonata si è tradotta nel primo progetto lavorativo congiunto: il director’s cut del video della nuova Ducati Panigale V4 SP2.

Due giorni intensi di riprese tra Portogallo e Torino per Marco Placanica, che proprio nel capoluogo sabaudo ha coinvolto Gabriele Giudici sul set, riprendendo una sua performance alla consolle e alternando le inquadrature musicali con quelle della moto in pista in fase di montaggio. Il risultato, accattivante e coinvolgente, è tutto da vedere e da assaporare, tenendo a mente al tempo stesso i ruoli fondamentali rivestiti dall’agenzia di produzione “InSalaGiochi”, dal produttore esecutivo Riccardo Giacobini, dall’aiuto regia Lorenzo Bottini e dal direttore della fotografia Alessandro Dominici.