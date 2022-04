In bici da Cuneo alla Duna du Pilat: partita oggi l'avventura di due fratelli cuneesi

Una bella avventura per Orlando e Riccardo Pellegrino, due fratelli cuneesi di 60 e 62 anni, intrapresa oggi, lunedì di Pasquetta: partiti dal Colle della Maddalena per un lungo viaggio di 902 chilometri che li porterà ad attraversare la Francia in circa 10 giorni di percorso per giungere all’Oceano Atlantico sulla Duna du Pilat, la duna più alta d’Europa: una sosta a Bordeaux di un paio di giorni e ritorno passando dalla Costa Azzurra fino a XXmiglia dopo altri 939 chilometri di pedalate.

Il treno li ricondurrà a Cuneo dove potranno raccontare la loro avventura. Rigorosamente in autosufficienza, con tutte le attrezzature e l’abbigliamento necessario per affrontare un viaggio così lungo: bicicletta, tenda, materassino e zaino in spalla, senza troppe pretese, solo vivere appieno un’avventura sognata da tempo. Un viaggio all’insegna del coraggio, della forza di volontà e della condivisione fra due fratelli per lanciare un messaggio a chi sta attraversando un difficile momento: mai arrendersi davanti alle difficoltà.