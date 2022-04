Tre panchine in larice lungo il giro del Pis del Pesio per contemplare la bellezza del paesaggio

C'è fermento intorno al Pis. Anche se sarà difficile apprezzarne la potenza, in questa primavera 2022 così avara di precipitazioni.

Ma il fenomeno si prevede comunque suggestivo. E proprio in vista della ripresa della spettacolare cascata delle sorgenti del Pesio, nei giorni scorsi, le Aree protette Alpi Marittime hanno riposizionato la passerella in località Saut che ogni autunno viene rimossa per proteggerla dalla valanga che percorre il vallone.



Con l'intervento ritorna quindi di nuovo transitabile il sentiero Saut-Arpi-Passo del Duca (H10B), tratto del bellissimo anello delle cascate (Saut, Pis del Pesio e cascata del gias Fontana) dell'alta Valle Pesio, noto anche come giro del Pis del Pesio.

Per la descrizione dell'itinerario clicca qui! (Vai alla pag. 18).

Per migliorare l'osservazione della bella cascata del Saut in questi giorni sono in corso i lavori per il rifacimento del belvedere antistante il salto d'acqua.

Per i contemplativi puri, quelli che vogliono assaporare il paesaggio, come un prezioso calice di vino, sulla sterrata (strada Canavere - Camusè) che porta all'area faunistica dei cervi e sulla sua prosecuzione sono state installate tre panchine in larice, disegnate e realizzate dal collega Claudio Audisio.

Tre postazioni per ammirare, comodi comodi, boschi, valloni e cime del Parco naturale del Marguareis.

Tra l'altro, lo scorso venerdì 15 aprile sono terminati i lavori programmati per consentire il ripristino della strada per il Pian delle Gorre, che lo scorso novembre è stata interessata dalla caduta di enormi massi.



A partire dallo scorso sabato 16, la strada è stata totalmente aperta al transito fino al Pian delle Gorre. Il ripristino del muro, del manto stradale con manto bitumoso e il montaggio del guard rail saranno effettuati nelle prossime settimane, al termine degli impegnativi lavori di pulizia forestale dell'area.