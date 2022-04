Un bellissimo sole accoglie il ritorno della partecipatissima Festa delle Leve a Boves

C’era grande attesa, e tanto entusiasmo, a Boves, per il ritorno in città di uno degli eventi più attesi dell’anno. Oggi 18 aprile si è infatti celebrata la grande Festa delle Leve, tornata dopo due anni segnati dalla pandemia.

Un’occasione di incontro per tutti i coscritti, che, dopo la sfilata per le vie del paese e la messa solenne in Parrocchia, si sono ritrovati per il pranzo nei vari ristoranti del territorio comunale.

Ben tre le date in programma, proprio per recuperare le due edizioni mancate: oggi è toccato alle Leve “del 2 e del 7”, il 12 giugno quelle dello “0 e del 5” mentre il 25 settembre le leve “dell’1 e del 6”.