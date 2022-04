Campionato Quad ASI. Daniel Dalmasso è secondo a Verrua Savoia

Il giorno di Pasqua si è disputata, sul circuito permanente di Verrua Savoia, nel torinese, la terza prova del Campionato MotoASI Piemonte - Lombardia di quad, alla quale ha preso parte anche il pilota di Rossana Daniel Dalmasso.

Il terreno di gara, pianeggiante, guidato e molto duro, è stato adeguatamente bagnato la sera antecedente la gara, in modo da renderlo perfetto ed esente da polvere.

Solamente gli esordienti, scesi per primi in pista, hanno trovato il terreno scivoloso e si sono anche infangati, poi aria e sole hanno asciugato il percorso, richiedendo solo una rinfrescata tra le varie manche disputate.

Nelle prove libere Daniel Dalmasso stacca il miglior tempo assoluto ma in gara uno è Riccardo Lami a prendere il comando, inseguito sino al termine dal pilota di Rossana, che non riesce però a piazzare l’attacco vincente.

In gara due Dalmasso scatta terzo, dietro a Lami, andato subito al comando, ed a Gullo, che commette però un errore, del quale ne approfitta Dalmasso, andando all’inseguimento di Lami, senza riuscire però ad effettuare il sorpasso vincente.

“La pista, dal terreno molto duro che si buca poco, era molto guidata e con dei bei curvoni - ha riferito Daniel Dalmasso -, la polvere si è sollevata solamente nel corso dell’ultima manche, garantendo comunque una buona visibilità. Il mio mezzo aveva un buon assetto e riuscivo a girare forte senza stancarmi ed In entrambe le manche ho cercato di sorpassare Lami ma, un po' perché guidava molto bene, un po' per il tracciato mono traiettoria, che rendeva difficile il sorpasso, non sono riuscito nell’intento. Peccato, sono dispiaciuto ed anche se ho perso punti buoni per il Campionato, ho dimostrato di essere veloce”.

La classifica finale di giornata vede pertanto sul primo gradino del podio Riccardo Lami (Honda TRX 450 - HP4 Off Road) con 180 punti, seguito da Daniel Dalmasso (Suzuki LTR450 - Scuderia Draghi Rossi) 168 p., Riccardo Gullo (Yamaha YZF 450 - HP4 Off Road) 160 p., Riccardo Poggi (Adventure Team) 152 p., Dominick Portera (Adventure Team) 150 p. ed Efrem Avalle (Scuderia Draghi Rossi) 148 p.

La prossima gara avrà luogo a Romano Canavese (TO), in data 29 maggio.