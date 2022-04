A Savigliano una ciclo-escursione per la Giornata della Terra

In occasione della Giornata della Terra (in inglese Earth Day) che si celebra ogni anno il 22 aprile, la Nova Coop, il Centro di Turismo Escursionistico di Savigliano con la collaborazione dell’azienda agricola Fusero, propongono una facile escursione in bicicletta in regione Croce a Savigliano, in luoghi dove la campagna ha mantenuto i suoi caratteri “rurali”, su strade secondarie asfaltate, con qualche breve tratto di sterrato.

A volte basta cambiare strada e andare su percorsi “fuori dal tempo” per attivare la voglia di vedere, di scoprire e di lasciarsi sorprendere (prendere da sopra) dai legami fra cultura, arte, natura e paesaggio.

La bicicletta sarà il mezzo privilegiato ed ecologico per conoscere questi “luoghi” e sarà il filo conduttore che ci permetterà di incontrare numerosi beni storici, di archeologia industriale e naturalistici, fra questi: un Poligono di Tiro e una Centrale idroelettrica, entrambi di inizio ‘900, una falegnameria specializzata in arredi per yacht, la medioevale chiesa di santa Croce, due alberi bicentenari e monumentali di imponenti dimensioni, un’azienda agricola attenta al benessere animale e alla sostenibilità.

L’appuntamento per tutti è sabato 23 aprile, alle ore 14.15 sul piazzale Nova Coop di via Galimberti a Savigliano, dove ritorneremo intorno alle 18 dopo aver percorso una decina di chilometri.

L’itinerario è adatto a tutti, l’importante è avere una bicicletta in ordine.

Informazioni e prenotazioni al n° 340 9009991, la ciclo escursione sarà condotta da ciclo guide del Monviso, accompagnatori di MtB e naturalistici.

L’intero ricavato dell’evento (è richiesta una offerta di euro 5 a partecipante sopra i 14 anni) servirà per contribuire a “Polmone verde”, un progetto scolastico di miglioramento di un’area verde di Savigliano: la Nova Coop raddoppierà la cifra raccolta con le iscrizioni e agli iscritti sarà offerta merenda e regalato uno zainetto in cotone Bio Nova Coop!