Ad Alba 248 casi di Covid, 31 i positivi ricoverati a Verduno

Sono in calo i casi di Covid registrati sul territorio del Comune di Alba secondo quanto riferito dal Comune langarolo.

L’aggiornamento inviato poco fa dal Municipio albese parla infatti di 248 casi, contro i 279 di sette giorni fa e i 302 di quindici giorni fa, lunedì 4 aprile.

In lieve calo sono anche i casi di pazienti positivi al Covid in questo momento ricoverati all’ospedale di Verduno: in questo momento sono 31, nessuno dei quali in terapia intensiva, contro i 33 di una settimana fa, mentre erano 23 all’inizio del mese.

Avanzano intanto di poche decine di unità i numeri dei vaccinati ai piedi delle cento torri: i residenti ormai vaccinati con almeno una dose sono 25.945 (sette giorni fa erano 25.939), quelli con due dosi sono 24.217 (da 24.135) e 20.077 con tre dosi (da 20.000).