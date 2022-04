Alba ricorda il produttore Pio Boffa a un anno dalla scomparsa

A un anno dalla morte di Pio Boffa, celebre produttore albese titolare della cantina Pio Cesare scomparso il 17 aprile 2021, il Comune di Alba lo ricorda martedì 3 maggio alle ore 20,30 con una serata al Teatro Sociale “G. Busca”.

La famiglia e gli amici si alterneranno sul palco per tributargli il giusto omaggio e ripercorrere insieme la sua vita di imprenditore e di uomo, con la partecipazione straordinaria di Gregory Balogh, amico della famiglia ed ex presidente di Maisons Marques & Domaines Usa, importatore esclusivo della cantina Pio Cesare negli Stati Uniti.

In sua memoria sarà lanciato in anteprima un video ricordo prodotto da Alba Città Creativa Unesco, nell’ambito del progetto “Per Aspera ad Astra” dedicato ai grandi patriarchi dell’enogastronomia albese e realizzato in collaborazione con la Fondazione Radici.

Il sindaco di Alba Carlo Bo e l’assessore al Turismo Emanuele Bolla sottolineano come la serata sarà l’occasione per ricordare un imprenditore illuminato, scomparso troppo presto e che molto ha fatto per la città, contribuendo a far conoscere il nome di Alba nel mondo e a far diventare il territorio una meta turistica apprezzata e degna, grazie al meticoloso lavoro nei vigneti, del riconoscimento UNESCO come Patrimonio dell’umanità.

La serata è aperta alla cittadinanza previo accredito al seguente link: https://bit.ly/3JUCHSe.