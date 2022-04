Anche a Guarene si riscopre la tradizione del suono delle conchiglie

Al fianco di Castagnito e Castellinaldo anche Guarene ha evocato il rito della tradizione che si tramanda di generazione in generazione: il suono delle conchiglie per annunciare ai fedeli la morte di Gesù.

“Un tempo non essendoci le campane -spiega il primo cittadino Simone Manzone -venivano suonate allo scoccare del mezzogiorno del venerdì e del sabato Santo precedenti alla Pasqua, per avvisare gli uomini che era l’ora di fare ritorno alle proprie case per il pranzo”.