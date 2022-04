Ovetti Kinder: controlli in corso dopo il caso di salmonella registrato a Ravenna

Saranno le analisi disposte dal Nucleo Anti Sofisticazioni dei Carabinieri di Bologna a stabilire se ci sia una correlazione tra l’ovetto Kinder Sorpresa consumato da un 12enne di Ravenna e il caso di salmonella accertato dalla struttura ospedaliera dove il bambino è stato ricoverato alcuni giorni fa, in condizioni non gravi, e quindi dimesso.



Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa a rivolgersi alle autorità sono stati i genitori del 12enne, secondo i quali il figlioletto avrebbe accusato i tipici sintomi dell’infezione alimentare dopo aver consumato un ovetto di cioccolata del noto marchio albese.



Se la correlazione tra il consumo del prodotto e il malessere accusato dal ragazzo venisse confermata si sarebbe di fronte al primo caso in Italia dell’infezione da Salmonella Typhimurium che il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha registrato sinora ( leggi qui ) con 150 casi in 10 Paesi europei tra Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna, Svezia, Regno Unito e Belgio.



Proprio in Belgio, ad Arlon, ha sede lo stabilimento del quale Ferrero ha disposto il fermo della produzione di concerto con le autorità sanitarie del Paese lo scorso 8 aprile, dopo lo scoppio dell’epidemia.



Nel dicembre scorso gli stessi impianti di rue Pietro Ferrero erano stati al centro di un caso accertato di infezione da salmonella che era stato prontamente individuato dall’azienda ( leggi qui ), che aveva bloccato la distribuzione del prodotto contaminato.



Nei primi giorni di aprile i casi registrati inizialmente nel Regno Unito e il richiamo disposto dall’azienda, che ancora nella scorsa settimana faceva anche sapere come i controlli sino ad allora effettuati sui prodotti ritirati avessero escluso una presenza diretta del batterio.



Il richiamo riguarda anche l’Italia, ma solamente per le tipologie di prodotto provenienti da Arlon (si tratta di Kinder Sorpresa x 6 “Pulcini”, Kinder Sorpresa Maxi 100g “Puffi” e “Miraculous”, e Kinder Schoko-Bons 125g e 46g ), essendo la rimanenza della produzione distribuita nel nostro paese realizzata nello stabilimento di Alba.