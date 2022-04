Più di trecento lavoratori della vigilanza in provincia di Cuneo attendono il rinnovo del CCNL

Le segreterie provinciali di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil con le Rsu si uniscono per promuovere sul territorio iniziative a sostegno dei lavoratori della vigilanza privata e servizi di sicurezza.



“Una situazione drammatica - la definiscono i sindacati - in cui versano 100 mila addetti in Italia, il cui contratto collettivo nazionale è scaduto da oltre sei anni.”



Lo scorso 18 marzo le associazioni datoriali, stando a quanto riferiscono le parti sociali, avrebbero dichiarato di non aver mandato da parte delle rispettive aziende per stilare un nuovo contratto nazionale.



“Inoltre - scrivono in una nota - la creazione di una nuova associazione datoriale , a poche ore dalla ripresa delle trattative, evidenzia, una eccessiva frammentazione della controparte, incapace di trovare una sintesi positiva nelle relazioni sindacali”.



In provincia di Cuneo sono 350 i lavoratori operanti in. questo ambito.



“Donne e uomini - continua la nota sindacale - che vedono il potere d'acquisto dei loro salari fortemente impoverito dal mancato rinnovo, persone per le quali avremmo gradito ricevere il sostegno delle Istituzioni Pubbliche, che dovrebbero esercitare una funzione di controllo ed intervento, così come prevedono le norme vigenti, anzichè nascondersi dietro un colpevole silenzio.”



“Lavoratrici e Lavoratori - conclude la comunicazione redatta dalle tre sigle - che nel periodo pandemico sono stati ritenuti indispensabili ed hanno prestato il loro servizio con impegno ed abnegazione e che oggi non meritano un trattamento di questo tipo. E‘ ora che il CCNL venga rinnovato.”