Saluzzo, venerdì sera tavola rotonda sul tema delle migrazioni

Venerdì 22 aprile, all’oratorio Don Bosco, si terrà l’ultimo incontro, dell’Azione Cattolica della Diocesi di Saluzzo. Il tema, approfondito quest’anno, è stato quello delle migrazioni, nelle sue varie forme e dinamiche.

L’ultima serata vuole essere un’opportunità e un’occasione per restituire al territorio, in modo concreto, quanto approfondito nel corso di questi appuntamenti.



In particolare, la tavola rotonda, a cui parteciperanno il professor Francesco Marini, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Patrizia Venditti, preside dell’Alberghiero di Dronero, Virginia Sabbatini, coordinatrice dell’équipe Saluzzo Migrante, Mario Tretola, presidente regionale delle Acli, si confronterà sul concetto e sui modelli di integrazione, adottati a livello territoriale.



L’obiettivo della serata, è quello di costruire un confronto che possa continuare, anche al di fuori del percorso culturale, e attuarsi in dinamiche positive e concrete di accoglienza.