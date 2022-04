San Michele Mondovì in lutto per la morte di Luigi Salvatico, vittima dell'incidente alle "Olle"

E' Luigi Salvatico il pensionato che ha perso la vita questa mattina, martedì 19 aprile, in un incidente avvenuto in prossimità dell'incrocio delle "Olle" sulla Strada Statale 28 che collega San Michele Mondovì e Vicoforte .

"Lo conoscevo bene – dice il sindaco sanmichelese Domenico Michelotti -, era una brava persona, amante delle bocce e del giardinaggio, mancherà a tutta la comunità. Era in pensione da tempo, dopo aver lavorato una vita per la SilvaTeam".

In paese era conosciutissimo, sempre presente non solo per le bocce ma anche per le serate danzanti. Siamo vicini in questo momento di grande dolore alla figlia e a tutti i parenti".