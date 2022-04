"Non siamo tutti l'assessore Serale": Ugo Sturlese contro il nuovo centro commerciale in corso De Gasperi a Cuneo

E' passata quasi una settimana dalla commissione consiliare in cui l'assessore di Cuneo Luca Serale e i tecnici del Comune hanno illustrato la proposta di Piano di coordinameto incentrata su 42.000 metri quadri attualmente coltivati e a boscaglia, ubicati in corso De Gasperi davanti alle caserme di Polstrada e vigili del fuoco. E le polemiche del consigliere comunale Ugo Sturlese, contrario già in sede di commissione, proseguono. Punto focale della sua contrarierà è l'ulteriore consumo di suolo promosso dall'amministrazione.

Il Piano di coordinamento propone il passaggio dell'area - su cui sarà possibile edificare per circa metà dello spazio - a "commerciale", ma non conserva alcun dettaglio specifico sulle intenzioni e la natura dei proponenti (si saprà di più, ovviamente, in fase di presentazione del PEC). L'idea che l'area possa finire per ospitare un nuovo centro commerciale, comunque, ha preso subito piede.

Sul proprio profilo Facebook il consigliere comunale dichiara di aver ricevuto la lettera di una cittadina, profondamente contraria anche lei al progetto: l'assessore Serale e l'amministrazione generale vengono descritti come "politici volutamente incapaci di leggere dentro la realtà di oggi".

Contestualmente all'intervento si realizzerà una nuova rotonda tra via Cascina Colombaro, che verrà anche messa in sicurezza e ampliata, e via degli Artigiani, oltre a nuovi parcheggi e alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il voto sul Piano di coordinamento in consiglio comunale arriverà dopo le elezioni del 12 giugno.