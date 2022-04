Tenda bis, 50 metri scavati in due mesi. Il sindaco di Limone: "Credere è parola troppo importante, mi limito a sperare"

Un aggiornamento sullo stato dei lavori fermo al 1° aprile, data della Conferenza intergovernativa Italia Francia in cui si è parlato proprio di Tenda bis e di collegamenti viari e ferroviari tra i due Paesi.

Rispetto all'ultimo aggiornamento del 1° febbraio, i lavori sono avanzati di una cinquantina di metri. Erano 1.426. Ora sono 1.475.

In pratica, da 1,5 metri di avanzamento al giorno, si è scesi a poco più di 0,8 metri. Quando la tabella di marcia, per finire nei tempi previsti - ottobre 2023 - è di circa 3 metri.

"Ci sono stati dei problemi, la roccia era particolarmente friabile e non era possibile utilizzare l'esplosivo - spiega il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi. Anzi, ad un certo punto i lavori si sono fermati. Dal 22, però, ripartiranno sul lato francese. Erano previsti da oggi ma ci sono stati altri contrattempi. Che dire? Posso solo sperare. Credere è una parola troppo importante".

Riberi evidenzia come nel corso della CIG sia stato garantito il rispetto dei tempi. "Vediamo, sperando solo di non venire presi in giro. Non posso che stare alle parole del commissario. Partiranno con gli scavi dal lato francese, è l'unica novità di cui sono a conoscenza".