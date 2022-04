A Dronero i funerali di Giacomo Demino, ex commerciante ambulante

Si terranno oggi, martedì 19 aprile, nella Parrocchia di Dronero alle ore 14.30 i funerali di Giacomo a Demino, con partenza dall'abitazione in via Picco Santa Maria.

Di anni 91, sono in molti a ricordarlo. Ex commerciante ambulante, nel consueto mercato del lunedì mattina metteva il banco in piazza insieme alla moglie Iolanda. Lo faceva anche a Busca, a Caraglio ed in altri paesi limitrofi: un lavoro iniziato da giovane che ha svolto tutta la vita, fino a pochi anni fa.

"Trovavi di tutto - dice una signora -. Io sono sempre andata al mercato a Dronero e, ogni tanto, oltre a comprare mi fermavo anche a far due parole. Due persone gentilissime, mi dispiace molto".

Oltre alla moglie il signor Demino rimarrà nel cuore dei figli Gianni con Simona, Paola con Patrick e Matteo, delle sorelle, dei cognati e cognate, dei nipoti.

I familiari ringraziano anticipatamente quanti si uniranno al loro dolore e porgono un particolare ringraziamento al dottor Francesco Chiara.