Camion in fiamme dopo la galleria di Vicoforte, traffico momentaneamente deviato

In fiamme un camion sulla statale 28 in prossimità della galleria del comune di Vicoforte.

Si tratta di un mezzo agricolo, in uscita dalla galleria, al km 37. L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, martedì 19 aprile, verso le 16. Sul posto i Vigili del Fuoco di Mondovì per lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza del mezzo, il personale sanitario del 118 per prestare le prime cure al conducente del veicolo e i Carabinieri per i rilievi del caso.

La strada statale 28 “del Colle di Nava” è temporaneamente chiusa all’altezza del km 37, il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni in loco.