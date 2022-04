"Uomo dalle mille risorse, Ciarli ci ha insegnato davvero tanto!": a Dronero i funerali di Carlo Aimar

Per tutti, fin da ragazzo, era Ciarli. Sono davvero in molti a Dronero rattristati per la morte di Carlo Aimar, 59 anni, titolare dell'edicola che c'era fino a qualche anno fa sotto i portici a Dronero, di fronte alla Parrocchia.

"Una persona molto alla buona e che si è dato molto da fare per Dronero. Era piacevole la sua compagnia, ho tanti bellissimi ricordi insieme a lui", come lo ricorda Giuseppe Mauro, amico e attuale direttore della cantoria di Santa Cecilia di Dronero.

Nella cantoria dronerese, dove già cantava il papà, Carlo Aimar per diversi anni era stato direttore del coro, oltre ad essere baritono/tenore nel gruppo corale La Reis di San Damiano Macra. Inoltre, attore alla Filodrammatica dronerese e intrattenitore al Canta Dronero con simpatiche gag, imitazioni e canzoni. Passione forte quella per la musica, che aveva spinto in gioventù Carlo Aimar a formare un gruppo insieme ai musicisti e suoi cari amici Alberto Gertosio e Igor Marongiu.

"Quanti ricordi, quanto ha fatto quest'uomo per Dronero - racconta Gianfranco Massimo, anima del Carnevale dronerese -. Insieme ad Alberto Gertosio e Igor Marongiu durante i Carnevali si mascherava da manichino, posizionandosi nella vetrina del negozio di stoffe e abbigliamento "Lucetta Mode". Al passaggio della gente, lui si muoveva adagio adagio e strizzava l'occhio, destando inevitabile stupore e risate. Spesso e troppe volte si ha la tendenza a dimenticare, invece ricordare è un atto doveroso, soprattutto quando farlo significa dare importanza ad una persona con un animo bellissimo. Uomo dalle mille risorse Ciarli ci ha insegnato davvero tanto!"

Poi, l'impegno in Comune. Insieme all'allora sindaco di Dronero Franco Reineri, per otto anni fino al 2004 Carlo Aimar era anche stato assessore allo sport e turismo al comune di Dronero. Una persona molto propositiva, che aveva fortemente contribuito a rendere viva la sua città attraverso molte iniziative, come ad esempio la cena sotto i portici.

Da alcuni anni, a causa di importanti problemi di salute, era ospite presso la Casa di Cura Monserrat a Caraglio. Provenienti da lì, i funerali di Carlo Aimar saranno celebrati domani, mercoledì 20 marzo, alle ore 15 nella Parrocchia di Dronero.

Lascia la mamma Franca, i cugini e gli altri parenti. Un particolare ringraziamento è rivolto al dottor Fissore e ringraziando quanti s uniranno al loro dolore i familiari chiedono no fiori ma opere di bene.