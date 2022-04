Elisa Isoardi: cosa bolle in pentola della famosa presentatrice cuneese?

Ritorno alla grande per la cuneese Elisa Isoardi, che dopo il successo ottenuto nella trasmissione di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, ha ridotto le sue apparizioni televisive.

Recentemente è apparsa come opinionista nei programmi Domenica In e Vita in diretta, in attesa di un programma tutto suo.

Infatti avrebbe dovuto condurre la storica trasmissione su Rai2 Check-up che invece è stata affidata a Luana Ravegnini.

Ora però Elisa Isoardi è in pool position per condurre insieme a Beppe Convertini il seguitissimo programma Linea Verde, la domenica mattina su Rai1.

Per lei sarebbe un ritorno, visto che già una decina di anni fa - edizione 2010/2011 - aveva condotto lo storico programma.