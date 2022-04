Non è detto che si abbia bisogno di una macchina per tanti anni: magari per un periodo di tempo, magari durante un contratto di lavoro, si va a vivere in un posto dove basta anche semplicemente stipulare un contratto noleggio a lungo termine invece che acquistare una vettura. Dipende molto da quali siano le contingenze, perché in alcuni casi abitando in città non c’è alcun tipo di esigenza di avere la macchina, perché magari non abbiamo il garage, il parcheggio, i costi da sostenere sono troppo alti e preferiamo utilizzare i mezzi pubblici, ma fuori dei grandi centri è un po’ complicato poi magari non possedere una vettura.

Un acquisto di un’automobile è molto impegnativo: quando si diventa i proprietari ci si assumono tantissimi oneri differenti ma la società moderna tende invece ad andare a cancellare questionari, perché le persone vogliono vivere in maniera più fluida, organizzata, ma lasciare la reale organizzazione e tutta la frustrazione che le compete a delle aziende specializzate, qualora fosse possibile. E, per fortuna, nel mercato delle auto questo è assolutamente possibile.

Oltretutto molta più clientela preferisce essere flessibile dal punto di vista lavorativo e magari lavora a contratto, di sei mesi in sei mesi, di azienda in azienda, spostandosi anche con più facilità e questo favorisce il noleggio lungo termine, anche perché significa cambiare vettura dopo qualche mese o dopo un anno o due anni e avere sempre un’automobile nuova, funzionale dal punto di vista dell’aspetto della rappresentanza.

Che tipo di formula prevede il noleggio a lungo termine

Prima di tutto si tratta di individuare una tipologia di automobile che possa piacerci o possa essere utile a ciò che dobbiamo farne. Quindi, stabilito che ci serva una station wagon, rispetto ad una utilitaria oppure una macchina sportiva o un’auto di lusso, o ancora un’auto ibrida, a quel punto semplicemente basterà farci fare un preventivo dalla società che si occupa del noleggio a lungo termine. I costi che si andranno a sostenere includono l’utilizzo della vettura, mentre tutte le spese saranno già corrisposte dalla ditta del noleggio. Per questo è una formula particolarmente conveniente, perché consente di andare a programmare in anticipo il budget da destinare all’automobile senza paura che questo cambi. Perché se l’automobile dovesse guastarsi o si dovesse subire un incidente, sarebbe la ditta che si occupa del noleggio a occuparsi di tutto, eventualmente (sempre in base al contratto che andiamo a sottoscrivere) sostituirla con un’altra.

Naturalmente la persona che guida la macchina presa a noleggio dovrà corrispondere tutti i costi necessari ad alimentarla con il carburante necessario, in base all’utilizzo che poi andrà a farne, ma si tratta dell’unica spesa in più rispetto al canone mensile. È importante ricordarsi che di solito la prima rata è quella più sostanziosa, anche perché andrà ad abbattere i costi successivi che potranno essere più leggeri. Tutti i servizi offerti dalla ditta di noleggio a lungo termine sono volti a andare a eliminare tutti i problemi che gli automobilisti hanno quando devono gestire burocraticamente la propria auto.