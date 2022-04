Hotel Alpe di Siusi 3 stelle con piscina: le bellezze culturali da non perdere nei dintorni

La montagna ha il suo fascino sempre, anche in estate. Finita la stagione sciistica molti pensano di spostarsi verso il mare ma la verità è che proprio nella stagione calda alcuni luoghi danno il meglio di sé. Immagina di poter passeggiare tra sentieri da lasciare senza fiato, con una vista incredibile. Immagina poi di poter scorgere qualche animale nel proprio habitat naturale, di poter sentire il profumo dei fiori e respirare l’aria pulita… poi immagina di poterti riposare in un hotel 3 stelle con piscina sull’Alpe di Siusi : riesci a sognare un momento di relax più bello?

Soggiornare sull’Alpe di Siusi

L’Alpe di Siusi è una splendida località di montagna che si trova tra i comuni di Castelrotto e Fiè allo Sciliar, in Valle Isarco. Si tratta dell’altopiano più grande d’Europa e viene apprezzato da turisti per diverse motivazioni: per le bellissime passeggiate, il paesaggio da sogno ma anche per le numerose proposte di attività adatte sia alle famiglie che alle giovani coppie. Se stai cercando dove soggiornare in zona ti consigliamo Seiser Alm Plaza, una struttura tre stelle con piscina estremamente ricercata negli arredi e nei servizi. La struttura ricettiva vanta camere accoglienti ma anche appartamenti spaziosi per vacanze in totale libertà; con vista sulle Dolomiti e una splendida area benessere con sauna è un ottimo punto di partenza per sentieri e itinerari da affrontare a piedi o in bici.

Perché trascorrere una vacanza ad Alpe di Siusi?

Per prima cosa puoi goderti un momento di relax a contatto con la natura, puoi giocare con i tuoi figli oppure scegliere un momento di pausa partendo solo con la tua dolce metà. Puoi anche ritrovare benessere riuscendo a migliorare le ore di sonno e riconciliandoti ascoltando i bisogni del tuo corpo; il contatto con la natura, i paesaggi meravigliosi e il buon cibo fanno da contorno. Marcia in più la scelta di una struttura adeguata con tanti servizi che possono fare la differenza.

Vacanza sull’Alpe di Siusi: cosa vedere

Meta ideale per un weekend romantico ma anche per una fuga dalla città durante la stagione più calda; qui è possibile godersi la montagna più autentica ma anche trovare passatempi non eccessivamente stancanti o impegnativi fisicamente. Un luogo tranquillo dove godersi l’estate, la natura e la bellezza alternando percorsi impegnativi a momenti di relax in aree benessere.

La zona delle Dolomiti è certamente adatta a chi ama lo sport: qui puoi praticare escursioni, trekking, running, bici e anche arrampicate ma è anche possibile praticare qualcosa di più tranquillo come ad esempio una nuotata nel lago di Fiè oppure noleggiare una bici e partire alla scoperta di valli e malghe della zona. Con riconoscimento e dichiarazione Patrimonio Unesco dal 2009, la zona delle Dolomiti è perfetta per le vacanze e Alpe di Siusi diventa la base per scoprire il territorio. Pensa che solo qui nei dintorni sono stati tracciati oltre 450 km di sentieri per scoprire la natura e la zona; trovi passeggiate per ogni tipologia di difficoltà.

Tra i punti più interessanti e imperdibili c’è il laghetto Wuhnleger, si tratta di uno specchio d’acqua davvero bello e scenografico attorno a cui è possibile passeggiare; con il Catinaccio che si riflette è davvero scenografico. Altrettanto popolare è la cappella di San Cipriano, un edificio religioso che spesso viene fotografata e dà infatti una delle immagini più classiche della zona: si trova in Val di Tires.

Parlando invece di borghi e non solo di sentieri, tra i più belli d’Italia c’è Castelrotto: la località ha una vista scenografica ma soprattutto un centro storico caratteristico con edifici in stile tirolese. Altro paesino imperdibile è Fiè allo Sciliar, con un centro medievale e la sua storia strettamente legata alla produzione di fieno vanta numerose fontanelle e da qui è possibile anche partire per un’escursione con destinazione l’omonimo laghetto.