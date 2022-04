Il ruolo cruciale della natura nella lotta ai cambiamenti climatici a livello globale - Dr. Yasam Ayavefe

Il dottor Yasam Ayavefe, uomo d'affari, filantropo e attivista, ha espresso le sue opinioni sul cambiamento climatico in modo comprensibile. Le sue opinioni su questo argomento cruciale illumineranno le possibili opzioni su come risolvere questo problema e in che modo i cambiamenti climatici critici influiscono sul nostro benessere a livello globale.

Secondo il dottor Yasam Avavefe, "Covid-19 ha rivelato che l'umanità ha tradito la natura e tutti noi dobbiamo iniziare immediatamente a fare ammenda".

Sebbene il cambiamento climatico e il suo impatto sul mondo fosse una presa di coscienza devastante prima della pandemia, il dottor Yasam Avavefe spiega come il Covid-19 abbia reso l'argomento drasticamente più accurato rispetto a nient'altro che una discussione.

“Gli equilibri del mondo si sono capovolti. Le frontiere sono state chiuse, le attività sospese, i mandati, la salute e persino la politica sono stati colpiti". "Questa pandemia ha sollevato molte domande sulla futura esistenza di istituzioni indispensabili come l'Organizzazione mondiale della sanità, le Nazioni Unite, l'Unione europea e la NATO".

Quando pensiamo tutti alle domande che questi fatti sollevano, la sensazione è surreale. Eppure, queste istituzioni sono essenziali per il nostro mondo come lo conosciamo. Tuttavia, il Dr. Avavefe ha portato alla luce l'impatto catastrofico che il cambiamento climatico avrà su di noi e come il Covid abbia davvero portato tutto in superficie. Non aveva tutte le risposte; tuttavia, aveva una risposta precisa che è chiara per tutta l'umanità.

“L'umanità deve tornare alla natura. Per la prima volta, questo pericolo minaccia il mondo intero, rivelando che l'uomo ha tradito la natura e deve presto fare ammenda. Agricoltura e zootecnia, terreni agricoli, pascoli, altopiani e zone umide sono diventati di vitale importanza per il nostro futuro come nel nostro passato. Questa pandemia ci ha finalmente fatto pensare alla natura e a cosa ci sarebbe successo senza di essa. L'umanità sarà distrutta".

Il dottor Avavefe ha spiegato che un mondo post-pandemia dovrebbe capire immediatamente l'importanza del ritorno alla natura. E con questa affermazione di fatto, ci rendiamo conto che i paesi sviluppati di questo mondo, con le capacità per farlo, hanno molto lavoro da fare. Sfortunatamente, fino a questo punto, sembra che il cambiamento climatico sia stato più una discussione che un'azione e il dottor Avavefe ha dimostrato questo punto con chiarezza.

“E forse la missione più importante ricade sugli uomini d'affari. La comunità imprenditoriale dovrebbe ora fare investimenti per una natura più pulita. Il modo per mantenere in vita una persona è attraverso la natura. Lascia che la natura viva affinché l'uomo possa vivere.

Abbiamo trovato queste parole profonde come un punto di partenza, un inizio per un mondo migliore. Il senso delle sue parole era più che gradevole; erano fatti. Sembra ragionevole solo se la comunità imprenditoriale a livello globale iniziasse a fare quegli investimenti verso un ambiente più pulito, il mondo e tutta l'umanità seguissero il viaggio verso un domani migliore. Il Dr. Yasam Avavefe è diventato un pioniere in questo punto di aprire la strada con WGC. WGC, Green Climate World, è una valuta basata su blockchain ideata dall'appassionata mente del Dr. Ayavefe.

L'unico scopo di questa organizzazione è quello di migliorare la vita su base globale, in altre parole, in tutta la Terra. L'apprendimento di questa affascinante organizzazione ci ha dato speranza con l'ampia ricerca che hanno eseguito e implementato fisicamente quella ricerca. Queste azioni sono obbligatorie per la nostra qualità della vita e consentiremo al dottor Ayavefe di spiegare ulteriormente la devastazione creata non solo dalla pandemia, ma anche da ciò che stava accadendo in precedenza:



“Oggi ci sono solo circa la metà del numero di alberi sulla Terra rispetto a quando le persone hanno cominciato ad esistere. La devastazione delle foreste è aumentata al ritmo più significativo negli ultimi secoli. Ogni anno nel mondo vengono abbattuti quasi 15 miliardi di alberi. Per gli animali, l'uomo o l'ambiente.

Le foreste sono meravigliose, ma sono anche essenziali per il benessere del nostro pianeta. La vita sulla Terra fa molto affidamento su di loro per cibo e riparo, da funghi e insetti a leopardi e giraffe. Inoltre, la maggior parte delle piante e degli animali terrestri e tre quarti di tutti gli uccelli possono essere trovati nelle aree forestali circostanti.

L'andamento delle precipitazioni, la qualità dell'acqua e del suolo e la protezione dalle inondazioni sono tutti influenzati dalle foreste. Inoltre, le foreste forniscono una casa e/o una fonte di reddito per decine di milioni di persone. Ma i pericoli della deforestazione sono molto più ampi. L'anidride carbonica viene assorbita e immagazzinata dagli alberi. In caso di disboscamento o semplicemente di disturbo, verranno rilasciati anidride carbonica e altri gas serra”.

Se non fossimo consapevoli della devastazione, ora siamo certamente consapevoli. Tuttavia, la nostra domanda era: cosa ha a che fare la distruzione del clima e dei suoi elementi in natura con il WGC? Le risposte che abbiamo ricevuto sono state piuttosto impressionanti.

Il WGC è stato creato con un obiettivo in mente: migliorare il clima mondiale. Secondo il loro White Paper, i loro obiettivi principali sono registrare i dati atmosferici trasferiti direttamente alla blockchain.

“Al centro del WGC c'è il token WGC e gli azionisti eleggono un comitato esecutivo a cui è data la responsabilità morale di mettere al primo posto i bisogni della comunità. Questo consiglio prende le decisioni finali sui rapporti di distribuzione, sulla distribuzione della quota di entrate e su altre responsabilità finanziarie direttamente orientate verso un enorme cambiamento nel nostro ambiente".

Imparare dal Dr. Ayavefe su quanto sia devastante il cambiamento climatico in combinazione con la pandemia, ha reso il problema estremamente reale. La sicurezza di sapere che sta applicando le sue conoscenze per creare un mondo migliore attraverso il WGC ha reso questa intervista irremovibile quando si parla di problemi di cambiamento climatico. Lo ringraziamo per le sue parole, conoscenza e passione per tutta l'umanità.

