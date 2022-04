Safari e crociere dominano le escursioni a Dubai

È forse superfluo dire che i paesaggi più belli del paese sono quelli più visitati. Ma a volte questa caratteristica dei luoghi è tenuta nascosta o segreta dalla gente del posto. Questo non è il caso di Dubai. La bellezza è lì per tutti da vedere. È così imponente che è impossibile da nascondere. Sia la baia che il deserto sono corpi, rispettivamente d'acqua e di sabbia, enormi e venerabili. È precisamente questa qualità che permette a migliaia di aziende e imprese di circondare entrambi e di vivere dello sfruttamento turistico di entrambi, per esempio un safari nel deserto, o l'attrazione conosciuta come “ yacht rental Duba i”.

Nel caso del deserto, non sono solo le piccole bancarelle che vendono vestiti o cibo a diversificare il modo di fare turismo, ma anche le stesse agenzie di viaggio cercano di distinguersi le une dalle altre. Ce ne sono molti e tutti variano nelle loro proposte e offrono particolarità. Alcuni sono più complessi nella loro pianificazione, altri più semplici. Quello che è certo è che certe caratteristiche o attività sono diventate così riconosciute nelle reti sociali che sono diventate tradizionali e sono offerte da tutte le aziende. In questo modo, l'idea di differenziazione aziendale è in qualche modo democratizzata. Le dune sono l'aspetto fondamentale del paesaggio del deserto. Ecco perché sono i primi ad essere sfruttati. Sfide, esperienze, sport, strutture, ecc. si svolgono qui e danno forma all'intera escursione. È qui che si concentra tutta l'attività. Ovviamente, il percorso dello stesso, con veicoli specializzati e sicuri, è la cosa più importante da fare. Lo scenario naturale delle dune è unico al mondo e affascina tutti coloro che le visitano. Questo è il motivo per cui molte persone decidono di pagare per questa vacanza. Puoi vedere qui maggiori informazioni sul safari nel deserto di Dubai.

Tra le dune succede tutto il resto. Il campeggio e le sue strutture sono allestite in questi luoghi. Tra il calore dei falò e le fresche brezze provenienti dalla costa, la temperatura circostante è abbastanza mutevole ma degna di un tale fenomeno. La cosa più interessante è che pur avendo strutture comuni per tutti, ogni esperienza diventa unica, perché la libertà che si proclama in questo luogo è quella che si offre durante tutta l'escursione. Non ci sono "orari" per nessuno. Ognuno può fare quello che vuole, purché rispetti i protocolli di sicurezza, quando vuole. Il deserto può sembrare un luogo violento e deserto, ma questo tempo è così ben pianificato che ti porterà solo pace e armonia.

Continuando con gli extra offerti durante i vostri giorni nel magnifico deserto, ci sono una serie di lavoratori che faranno del loro meglio per farvi divertire in questo luogo silenzioso. Tatuatori di henné, fotografi che vi insegneranno a catturare momenti all'alba o al tramonto mentre il sole scende sotto l'orizzonte, o guide che vi aiuteranno negli sport estremi, sono solo alcuni dei professionisti che renderanno il vostro viaggio molto più facile. Tutto questo completerà la vostra escursione, combinando il divertimento con il carattere culturale dei beduini.

Per continuare con la concezione della cultura beduina e come viene mostrata e proiettata nel 21° secolo, si può salire a bordo di un tradizionale 'Dhow', e viaggiare lungo le rapide che corrono lungo le rive del centro di Dubai. Questa particolare crociera vi guiderà lungo il Dubai Creek, portandovi attraverso la sua storia e i suoi quartieri più emblematici come Bur o Deira, mentre godete di spettacoli che vi intratterranno lungo il percorso. I monumenti o i grattacieli appaiono molto più spettacolari dal livello del mare e vi faranno apprezzare la città in modo diverso, da un altro punto di vista arricchente. All'interno della nave, l'equipaggio e i camerieri vi offriranno bevande e piatti tipici, preparati e cucinati da baristi e chef locali. È per questo che è considerata un'esperienza che deve essere presa con tutti e 5 i sensi. Oltre allo squisito buffet, gli spettacoli di danza, come la danza del ventre o i diversi spettacoli musicali, creano l'atmosfera del vostro viaggio, dall'inizio alla fine. E quando raggiungeremo la fine del tour, tornando al punto di partenza per iniziare il viaggio di ritorno al vostro hotel, la luna sarà perfettamente visibile sopra la baia di Dubai da cartolina. Sarà la fine perfetta di un viaggio perfetto. Anche se alcuni aspetti sono garantiti e pianificati dai tour, vi promettiamo che c'è spazio per il libero arbitrio e potrete manipolare la vostra vacanza a vostro piacimento.