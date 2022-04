Studenti dell’Istituto Guala di Bra in visita alla Valgrana di Scarnafigi

Tra i valori che contribuiscono a identificare la Valgrana quale punto di riferimento di cui il territorio non può che andare fiero spicca la somma attenzione dedicata alle generazioni future. Il caseificio scarnafigese, fondato oltre trent’anni fa da Franco Biraghi, che lo guida tuttora con i figli Alberto e Andrea, nel corso del pomeriggio dello scorso mercoledì 13 aprile, ha aperto le porte agli studenti, consentendo così a 35 ragazzi di venire a contatto con una delle realtà più importanti dell’agroalimentare.



Gli allievi dell’Istituto "Guala" di Bra hanno avuto modo di conoscere una delle aziende più note e più apprezzate, un vero e proprio fiore all’occhiello nel settore caseario, non soltanto all’interno della provincia Granda, ma in tutta Italia.



Corsi e ricorsi storici che hanno avuto parte attiva nella storia della Valgrana e che hanno contribuito a delineare i principi della celebre impresa.



I prossimi appuntamenti calendarizzati con l’Istituto Guala sono il 21 aprile, il 12 maggio e il 25 maggio.