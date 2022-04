A Salmour, l'associazione Le Bolle ha coinvolto più di 50 bambini nella caccia al tesoro pasquale

L'attivissima associazione Le Bolle si Salmour ha organizzato per sabato 16 aprile una partecipata caccia al tesoro pasquale.

Una cinquantina di bambini dai 3 ai 13 anni si sono ritrovati alle tre del pomeriggio presso il parco Crova e si sono fatti coinvolgere dagli animatori in una ricerca dello scrigno del tesoro e, in seguito, in un divertente laboratorio pasquale.