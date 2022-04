La proposta di Confesercenti Cuneo: "Festeggiamo la tappa del Giro con una 'Notte in Rosa'"

Negozi aperti, allestimenti a tema, look in rosa e coinvolgimento dei locali della movida con proposte ed iniziative. E poi un gemellaggio sotto il segno di sport e turismo con la città di Sanremo.



Sono queste le proposte avanzate da Confesercenti Cuneo al Comune di Cuneo, per rendere più colorata e frizzante la sera di venerdì 20 maggio, quando - dopo la partenza da Sanremo - la carovana del Giro d’Italia arriverà nel capoluogo della Granda.



“La tappa del Giro d'Italia Sanremo-Cuneo del 20 maggio, rappresenta un evento classico della bici, ma anche un’importante vetrina per la nostra città - sottolinea il presidente Confesercenti Cuneo, Giuseppe Bonetto - , con una forte rilevanza turistica per tutto il nostro territorio ed un alto livello di profusione promozionale. Una visibilità che non dobbiamo assolutamente sprecare”.



Per questo - visto l’ottimo lavoro realizzato dalla Amministrazione Comunale - anche Confesercenti si mette a disposizione con i suoi associati, per rendere ancora più indimenticabile questo importante evento sportivo e non solo.



“Anche la nostra rete commerciale cittadina - precisa Nadia dal Bono, direttore generale Confesercenti Cuneo - può contribuire per accogliere al meglio la carovana rosa. Per questo abbiamo proposto l’organizzazione di una 'Notte in Rosa', con apertura serale dei negozi e il coinvolgimento delle attività locali della movida. Abbiamo immaginato - prosegue il direttore dal Bono - ad un invito a cuneesi, visitatori e turisti, di vestirsi con il colore rosa, allestimento di locali e piazze con palloncini e bandierine rosa, musica e intrattenimento nei vari locali”.



Agli eventi cittadini, Confesercenti ha ideato un’altra iniziativa: “A tutto ciò si può affiancare un 'gemellaggio rosa' tra le città di partenza e di arrivo della tappa del Giro d’Italia, ossia tra Cuneo e Sanremo. L'idea è quella di installare, la sera del 20 maggio, contemporaneamente nelle due città, un point per la promozione turistica della città ospite, con diffusione di materiale del Cuneese a Sanremo e viceversa”.



“Una collaborazione - concludono il presidente Bonetto ed il direttore dal Bono di Confesercenti Cuneo - che unisce il mare con la montagna, nel segno del Giro d'Italia, che di fatto ha già disegnato questo ponte, realizzando la tappa ciclistica. Senza contare che Cuneo e Sanremo sono due città da sempre molto vicine”.