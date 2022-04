Riapre il "Sentiero dei Servanot" a Monterosso Grana, arricchito da nuove opere di land art

Lunedì 25 aprile dalle ore 10 alle 12,30 riaprirà con uno speciale evento il “Sentiero dei Sarvanot” di Monterosso Grana, a cura dell’aps ACLI “Anelli di crescita”. L’appuntamento è presso l’aula nel bosco, dove sarà possibile condividere i propositi ed intenti dell’associazione per la stagione primavera/estate, ed inaugurare insieme la nuova opera di land art “NIDI”. Si danzerà con la creatività tra un nido e l’altro, con laboratori adatti per tutte l’età.

Il sentiero del Sarvanot è un percorso ad anello di circa 5 km che abbraccia Monterosso Grana passando tra boschi, prati e strade secondarie. Prende il nome dal Sarvanot, uno strano personaggio in parte uomo e in parte animale, che abitava i boschi del paese nelle storie di un tempo. Sarà proprio lui, insieme ai suoi amici folletti, ad accompagnare i camminatori lungo il percorso. Con oltre 50 pannelli posti lungo il percorso, nel tratto a sud racconta le storie di quei luoghi e le origini degli alberi che “popolano” i boschi del paese, mentre nel tratto a nord presenta i principali compagni di giochi, ovvero animali molto speciali in cui immesimarsi. Questo sentiero, un tempo percorso dagli abitanti come strada principale, è ora luogo di ricordi e casa della natura.

L’Aula nel Bosco è uno spazio dove i bambini possono, attraverso una serie di attività didattiche appositamente organizzate per loro, scoprire, in compagnia dei genitori, oltre alla bellezza naturale del luogo, anche ad essere più ricettivi ascoltando, osservando e toccando la materia naturale e trasformando queste scoperte in un ampio progetto di land-art.

Il “Sentiero dei Servanot” lo si può percorrere partendo di fianco al cimitero di Val Grana, è adatto a tutti e soprattutto strizza l’occhio ai più piccoli, accompagnandoli lungo il percorso con attività ludiche, sculture naturali e spazi per riposarsi.

Un luogo da scoprire con la propria famiglia, per partecipare all’inaugurazione della stagione è gradita la prenotazione ai seguenti contatti: anellidicrescita@gmail.com, facebook anellidicrescita oppure chiamando Elena al numero 338/8793849.