Elezioni amministrative: le liste vanno presentate tra il 13 e il 14 maggio

Dovranno essere presentate in una data compresa tra il 13 e il 14 maggio le candidature a sindaco e le liste per le elezioni amministrative del 12 giugno, corredate dalle firme necessarie.



L’eventuale turno di ballottaggio è fissato per il 26 giugno.



In Piemonte sono complessivamente 93 i Comuni chiamati alle urne, di cui 19 in provincia di Cuneo. Tre i capoluoghi di provincia piemontesi interessati dall’elezione del sindaco e al rinnovo dei rispettivi Consigli comunali: Cuneo, Asti e Alessandria.



Sette le città piemontesi oltre i 15 mila abitanti, in cui è previsto l’eventuale turno di ballottaggio nel caso in cui nessuno dei candidati sindaci superi la soglia del 50% al primo turno: Mondovì e Savigliano in provincia di Cuneo; Chivasso e Grugliasco in provincia di Torino; Acqui Terme in provincia di Alessandria, Borgomanero in provincia di Novara e Omegna nella provincia del Verbano – Cusio – Ossola.



Oltre i 10 mila abitanti nel Cuneese vanno alle urne: Borgo San Dalmazzo e Racconigi. Nella fascia tra i 10 e i 5000 abitanti: Barge e Bagnolo. Fra i 5000 e i 3000: Bene Vagienna e Sommariva del Bosco. Sotto i 3 mila abitanti: Argentera, Bastia Mondovì, Brossasco, Cravanzana, Demonte, Frabosa Soprana, Monastero di Vasco, Monterosso Grana, Rittana e Salmour.



Contemporaneamente al voto amministrativo, domenica 12 giugno, i seggi saranno aperti in tutti i Comuni della Granda anche per i 5 referendum sulla Giustizia.