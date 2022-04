Comunali a Mondovì, sette le liste a sostegno del candidato sindaco Enrico Rosso

Enrico Rosso, tra i candidati in corsa per il municipio di Mondovì

«Per raggiungere gli obiettivi comuni e per fare bene, accanto a un capitano ci vuole una grande squadra»: così Enrico Rosso, candidato sindaco alle elezioni amministrative di Mondovì per il gruppo che unisce le forze civiche di “Energie per Mondovì” con quelle politiche dei partiti di centro-destra, presenta il gruppo delle liste a sostegno della sua candidatura. Come già ampiamente annunciato, la coalizione rappresenta un mix tra liste civiche e liste partitiche: sette in totale.



Per quanto riguarda la componente civica, a sostegno di Enrico Rosso ci saranno Ideali in Comune, Mondovì Attiva e Grande Mondovì. Ad essa affiancata, l’area politica di centro-destra rappresentata dalle liste di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Udc.

«In ogni lista e in ogni suo componente è rappresentato uno spaccato della nostra Mondovì – evidenzia Enrico Rosso –. Si tratta di donne e uomini che mettono a disposizione le loro capacità, il loro entusiasmo, il loro tempo, per affetto verso la città, una città che tutti insieme intendiamo rilanciare e ravvivare. A chi si espone in lista si affiancano tante altre persone che collaborano con passione al nostro progetto, formando un gruppo che si confronta con assiduità sulle tematiche principali che insieme intendiamo sviluppare: un lavoro che portiamo avanti con coerenza, unità di intenti e di vedute».



La candidatura a sindaco di Enrico Rosso e le liste a sostegno verranno presentate pubblicamente nei prossimi giorni.