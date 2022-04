Senza titolo, senza trama: danza contemporanea al teatro Magda Olivero di Saluzzo

Spettacolo di danza contemporanea con Red Fryk Hey “Senza titolo, senza trama” sarà lo spettacolo di Red Fryk Hey (Federica Giusto) al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo il prossimo venerdì 29 aprile alle 21, organizzato in collaborazione con Ratatoj APS.

Si tratterà di uno spettacolo di street dance, danza contemporanea e sperimentazione: un viaggio ignoto e a sorpresa, in cui si sarà chiamati a fornire una propria interpretazione. Una storia alla quale sarà il pubblico ad assegnare il titolo e a descrivere la trama.

Un viaggio di quarantacinque minuti attraverso musica, danza, corpo e parole in luoghi creati dalla mente di Red. In apertura balleranno Smish (Simona Quagliati) da Savona, Shinsen (Cinzia Antonicelli) da Biella e la compagnia pinerolese 7up. Ballerina, insegnante, coreografa professionista, la saluzzese Federica Giusto, in arte Red Fryk Hey, vanta numerosi podi in competizioni di danza a livello italiano ed internazionale, calcando numerosi palcoscenici in tutta Italia con spettacoli da solista e compagnie di danza.

Nel 2006 balla durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi a Torino, inizia a partecipare a concorsi di danza e balla nel videoclip di Musteeno feat. Ghemon “ Symbiosis”, fino ad arrivare al 2019, quando diventa ballerina per la Redbull.

Il costo del biglietto è di 8 euro.

Maggiori informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it. Come da DPCM, per accedere al teatro è necessario essere in possesso di super green pass e mascherina FFP2. Informazioni e prenotazioni