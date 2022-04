Play-off: la Lpm Pallavolo Mondovì mette a disposizione dei tifosi rossoblù un pullman gratuito per Montichiari

La Lpm Bam Mondovì si prepara ad affrontare la prima semifinale Play-off della propria storia e i tifosi rossoblù sono in gran fermento. Le Pumine di Solforati hanno superato lo scoglio rappresentato dalla Itas Martignacco nei quarti di finale e ora si troveranno di fronte la corazzata della Banca Valsabbina Millenium Brescia, squadra che sabato scorso ha conquistato la Coppa Italia di A2 e che nello spareggio promozione è stata superata dall'Eurospin Ford Sara Pinerolo.

Gara-1 si giocherà domenica 24 aprile alle ore 17 al Palasport Jimmy George di Montichiari. Per questo primo impegno in trasferta, la società della presidente Alessandra Fissolo ha deciso di mettere gratuitamente a disposizione dei tifosi un pullman per raggiungere Montichiari. Nel post pubblicato sulla pagina social della Lpm vengono riportati tutti i dettagli dell'iniziativa:

TUTTI A BRESCIA!!!!