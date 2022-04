Domeniche all'insegna della classica al castello reale di Govone

Maggio al castello ereale di Govone sarà dedicato alla fioritura delle rose e alla nuova stagione musicale con gli appuntamenti di "Govone Smart Music", l’iniziativa a ingresso gratuito giunta alla sua 6ª edizione dal titolo ‘La Jeunesse’.

Interpreti giovanissimi e di professione internazionale offriranno al pubblico momenti indimenticabili di ascolto e condivisione di rara bellezza, in una cornice storica e naturale unica.

Ecco gli appuntamenti:

Domenica 8 maggio 2022

TRIO QUODLIBET

Vittorio Sebeglia: violino

Virginia Luca: viola

Fabio Fausone: violoncello

Programma:

J. S. BACH Preludio e Fuga BWV 854 dal Clavicembalo Ben Temperato (Trascr. per Trio d'archi)

L. VAN BEETHOVEN streichtrio op.3 in mib maggiore

Il Trio Quodlibet, nonostante sia di giovane formazione, può annoverare concerti e collaborazioni con rassegne e festival musicali di alto livello nazionale ed internazionale.

I “Concerti del Quirinale” a Roma (diretta su RaiRadio3 e Rai Quirinale), Unione Musicale di Torino, Società del Quartetto di Milano, Società dei Concerti e ACM di Trieste, Amici della Musica di Firenze e di Padova, Musica Insieme di Bologna, Festival MITO e Trame Sonore ne sono soltanto un esempio.

Domenica 15 maggio 2022

ENSEMBLE DIDONE ABBANDONATA

Danilo Pastore: controtenore

Francesco Olivero: tiorba e arciliuto

Davide Stefanelli: clavicembalo

Programma:

‘Sicut Lilium, Amor Sacro e Amor Profano’

L'ensemble "Didone Abbandonata" nasce dall'incontro di musicisti affermati nel campo della prassi esecutiva antica e legati assieme dal desiderio di esplorare il repertorio cameristico del tardo '600.

Subito entrati in sintonia tra di loro iniziano a crearsi un'immagine artistica suonando in importanti sale concertistiche in Italia e all'estero collaborando inoltre con numerosi artisti provenienti da tutta Europa. Il nome è ispirato dal brano composto da Giuseppe Tartini, la sonata per violino "Didone abbandonata", capolavoro carico di passione e retorica musicale che vuole richiamare la figura mitologica di Didone, regina di Cartagine, abbandonata dall'eroe Enea, ultimo dei troiani e fondatore della città di Roma. Il programma offerto vuole far viaggiare l'ascoltatore attraverso alcune delle pagine più commoventi e importanti del repertorio barocco per violino.

Domenica 22 maggio 2022

AMAI QUARTET

Janela Nini: violino

Chiara Siciliano: violino

Michaela Kleinecke: viola

Anna Tonini-Bossi: violoncello

Programma:

Haydn, quartetto op. 50 n. 6 in re maggiore (La rana)

Beethoven, quartetto op 59 n. 3 in do maggiore (Razumovsky)

L’Amai Quartet è composto da quattro studentesse dell’Università per la Musica e le Arti interpretative di Vienna (MDW). Janela Nini, Chiara Siciliano (violini), Michaela Kleinecke (viola) e Anna Tonini-Bossi (violoncello) si sono incontrate nel 2020 con il desiderio di condividere la loro passione per la musica da camera. Nonostante le evidenti difficoltà causate dalla pandemia abbiano in un primo tempo impedito all’ensemble di esibirsi dal vivo davanti al pubblico, le giovani musiciste non si sono scoraggiate. Con determinazione ed entusiasmo hanno portato avanti i loro progetti, studiando il repertorio e partecipando a concorsi e audizioni a livello internazionale.

I concerti si svolgeranno nel Salone delle Feste del Castello Reale di Govone a partire dalle ore 17:30. Ingresso GRATUITO - Posti limitati.

Prenotazione obbligatoria a prenotazioni@castellorealedigovone.it indicando il numero dei partecipanti.