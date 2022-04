Il 25 Aprile ritorna a Bra il Mercatino dell’Antiquariato

Dopo due anni di stop forzato dovuto alla pandemia, il 25 aprile 2022 torna ad allietare la festa della Liberazione a Bra il tradizionale Mercatino dell’Antiquariato e dell’artigianato artistico.

Fin dalla prima mattinata (e fino alle 19 circa) oltre 200 espositori invaderanno il centro di Bra, a cominciare dall’asse centrale costituito da via Principi di Piemonte. Le bancarelle proporranno complementi d’arredo, suppellettili, pezzi d’antiquariato e di modernariato, libri, dischi, monete, cartoline e tante, tante curiosità per collezionisti e non.



Inoltre, per tutto il week-end del 24 e 25 aprile i musei civici di Bra saranno aperti al pubblico dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30, sempre su prenotazione, mentre a Palazzo Mathis sarà visitabile ad ingresso gratuito la mostra “Le voci del colore” di Massimo Ricci (orario: giovedì, venerdì e lunedì in orario 9-12.30 e 15-18, il sabato e la domenica dalle 9 alle 12.30).